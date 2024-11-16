Слишком много сахара может повлиять на здоровье несколькими способами.

Для выживания организму нужен один вид сахара, называемый глюкозой. Организм расщепляет углеводы на их простейшую форму - глюкозу, которая используется в качестве основного источника энергии.

Сахара естественным образом присутствуют в таких продуктах, как фрукты, овощи и молоко. Потребление этих продуктов дает питательные вещества, необходимые организму для получения энергии, пишет Health. А пища с добавленным сахаром может быть высококалорийной и не иметь столько полезных свойств, как фрукты и овощи.

Сколько сахара следует употреблять

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более 6 чайных ложек (25 граммов) или 9 чайных ложек (38 граммов) добавленного сахара в день для женщин и мужчин соответственно.

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Риски для здоровья от употребления сахара

Слишком много сахара может повлиять на здоровье несколькими другими способами. Во-первых, это болезни сердца. Американская кардиологическая ассоциация признает связь между избытком сахара и болезнями сердца.

Исследование показало, что люди, которые потребляли до 21% своих калорий из добавленного сахара, имели на 38% выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто потреблял 8% своих калорий из добавленного сахара.

Во-вторых, чрезмерное употребление сахара может спровоцировать диабет 2 типа.

От избытка сахара страдает и кожа. Исследователи обнаружили, что среди почти 25 тыс. участников употребление жирных и сладких напитков напрямую связано с акне.

Слишком много сахара может увеличить выработку мочевой кислоты. Мочевая кислота повышает риск подагры, болезненной формы артрита.

А помимо этого страдает и уровень энергии. Избыток сладкого может лишить вас энергии. Данные научного обзора показали, что сахар влияет на настроение, включая усталость, гнев, бдительность и депрессию.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые ели сахар, чувствовали себя более уставшими и менее бдительными в течение одного часа, чем те, кто этого не делал, даже во время умственной и физической активности.

Другие данные свидетельствуют о том, что избыточное потребление сахара увеличивает риск депрессии. В одном исследовании, в котором приняли участие более 60 тыс. женщин, было обнаружено, что у тех, кто потребляет больше всего добавленного сахара, вероятность депрессии была значительно выше.

Как сократить потребление сахара

Если вы хотите сократить потребление сахара, то из рациона следует убрать сладкие газировки. Кроме того, с умом выбирайте сладкие продукты, такие как выпечка, мороженое.

Оцените свои пристрастия по шкале от нуля до пяти, где ноль - это "так себе", а пять - "не могу жить без" любимого сладкого. Если что-то не оценивается хотя бы на 4, скорее всего вы не пожалеете, если не купите его.

Чтобы обнаружить скрытые источники сахара, внимательно читайте этикетки.

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