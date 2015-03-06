ВОЗ призвала сократить потребление сахара

Согласно заключению экспертов ВОЗ, это позволит существенно снизить распространение ожирения и связанных с ним заболеваний.

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Более предпочтительным, но не обязательным международная организация считает потребление сахара на уровне менее 5% получаемых с пищей калорий (примерно 6 чайных ложек сахара в день для взрослого человека).

Под рекомендации ВОЗ подпадают моносахариды (например, глюкоза или фруктоза), дисахариды (сахароза), добавляемые пищу и напитки производителями продуктов питания, поварами или самими потребителями, а также сахара, присутствующие в меде, сиропах, концентрированных фруктовых соках и т.д. Рекомендации не распространяются на углеводы, содержащиеся в натуральных фруктах и овощах или цельном молоке.

По данным ВОЗ, потребление сахара в мире различается в зависимости от возраста, страны или социального окружения. В частности, среди взрослых европейцев этот показатель варьируется от 7-8% калорийности рациона в Венгрии или Норвегии до 16-17% в Испании и Великобритании. Среди детей показатели выше – 12% в Дании, Словении, Швеции и 25% в Португалии. Существует различие и между жителями сельской местности и горожанами. Так, в деревнях Южной Африки на сахар приходится 7,5 % от общего количества потребляемых калорий, тогда как в городах этого региона – 10.3%.

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В пресс-релизе ВОЗ подчеркивается, что рекомендация о снижении потребления сахара до уровня 10% от получаемых с пищей калорий основана на последних научных данных. Аргументы в пользу дополнительного сокращения потребления сахара до уровня менее 5% не столь убедительны (они основаны на исследованиях, проведенных во время резкого сокращения доступности сахаросодержащих продуктов в период Второй мировой войны). Тем не менее, польза от такого сокращения несомненно значительно превышает возможный вред.