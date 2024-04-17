Благодаря употреблению этих продуктов можно почувствовать прилив энергии и бодрости.

Эксперты сходятся во мнении, что человеку следует уделять первоочередное внимание достаточному количеству сна, если он хочет проснуться энергичным с утра.

Но помимо этого есть также некоторые продукты, которые, по мнению диетологов, могут повысить энергию, если вам действительно нужно взбодриться, пишет CNBC. По мнению экспертов, именно эти четыре типа продуктов являются ключом к увеличению энергии.

1. Сложные углеводы

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Простые углеводы, в том числе белый хлеб, быстро расщепляются на сахар и приводят к скачкам уровня сахара в крови, рассказала клинический диетолог Нэнси Рахнама. Она отметила, что такие скачки в течение дня приводят к "усталости, раздражительности, изменениям настроения, головным болям, голоду, тяге к еде".

По данным Американской кардиологической ассоциации, сложные углеводы, в отличие от простых, "перевариваются медленнее и обеспечивают более медленное высвобождение глюкозы в кровь".

Сложные углеводы, которые эксперты предлагают употреблять для получения большей энергии:

Сладкая картошка

Овсяная каша

Семена тыквы

Яблоки

Нут

2. Продукты, богатые клетчаткой

По словам Рахнамы, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки в самом начале дня может быть отличным способом получить больше энергии. Вот несколько продуктов, богатых клетчаткой, которые рекомендуют диетологи:

Ягоды

Чернослив

Листовая зелень, особенно шпинат

3. Полезные для сердца жиры

Распространенной группой продуктов, которая, по мнению диетологов, может служить отличным источником энергии, являются жиры, полезные для сердца.

Продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3 поддерживают здоровье мозга, а жирная рыба, такая как лосось и сардины, может повысить настроение и снизить уровень депрессии, рассказала диетолог Патрисия Баннан. Специалист отметила, что ненасыщенные жиры "могут помочь сдержать воспаление и снизить кровяное давление, что важно для здоровья мозга".

Полезные для сердца жиры:

Авокадо

Тофу

Оливки

Сардины

Темный шоколад

Лосось

4. Вода

Этот способ увеличить энергию может показаться простым, но его часто упускают из виду. Ощущение обезвоживания может повлиять на ваше настроение и вызвать вялость. А употребление достаточного количества воды в течение дня может помочь "поддерживать уровень энергии, сохраняя наши мышцы заряженными", сказала врач-диетолог Лорен Манакер.

Ученые пока не могут сойтись во мнении на счет того, сколько именно воды в день нужно выпивать человеку. Но они рекомендуют непременно пить воду каждый день, особенно когда растет объем физической активности, когда вы чувствуете себя плохо или устали.

Другие новости о полезных продуктах

Диетологи рекомендуют упореблять продукты, которые составляют основу самой полезной диеты в мире - средиземноморской. В частности, это рыба, оливки, овощи и фрукты, а также орехи. Это поспособствует не только похудению и поддержке здорового веса, но и долголетию.

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