Исследователи поделились ключевыми моделями поведения, которые могут увеличить продолжительность вашей жизни.

Сохранение здоровья и бодрости духа - цель большинства людей в пожилом возрасте. Но есть определенный типаж людей - долгожители, которым удается сохранить все это на протяжении всей жизни.

Исследователи подчеркнули, что не существует прямого пути к тому, чтобы стать энергичным долгожителем, но есть несколько полезных привычек, которые вы можете перенять у них, чтобы поддерживать свои когнитивные и физические функции в пожилом возрасте, пишет Huffpost.

Вот основные привычки, которые стоит развивать:

1. Регулярно двигайтесь

"Исследования показывают, что ежедневная подвижность связана как с долголетием, так и со здоровым старением", - отметила доцент геронтологии в Университете Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир.

Даже ходьба считается движением, и Эйлшир добавила, что для людей старшего возраста одним из главных приоритетов является избегание сидячего образа жизни.

2. Участвуйте в общественной жизни

Люди, которые стареют медленно, регулярно общаются, будь то общение с друзьями или семьей, волонтерство или работа с коллегами, отметила Эйлшир.

Исследования показывают, что люди с крепкими социальными связями живут дольше и обладают лучшим когнитивным и физическим здоровьем.

Наличие прочной социальной сети — важная составляющая здорового старения.

3. Делайте все возможное, чтобы снизить стресс

Работа, деньги, проблемы со здоровьем и семейные неурядицы - жизнь по своей природе полна стресса. Но поддерживать мозг и тело в тонусе означает избегать лишнего стресса любой ценой.

"Некоторые [люди старшего поколения] просто говорят: "Я не ввязываюсь в чужие драмы и стараюсь не злиться слишком сильно и не нервничать"", - сказала Эйлшир.

4. Бросьте вызов своему мозгу

По словам Эйлшир, когнитивная стимуляция также важна для здорового старения, и существует множество способов тренировать ум, становясь старше.

"Никогда не поздно выучить новый язык, научиться играть на музыкальном инструменте или заняться чем-то, что действительно бросает вам вызов в умственном плане", - подчеркнула она.

Однако главное - сделать это занятие стимулирующим для ума. Тамар Гефен, доцент Центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера им. Месулама при Медицинской школе Файнберга отметил, что если какое-то задание, например, кроссворд, вызывает панику, не стоит за него браться.

5. Найдите время для того, что вам нравится

Эйлшир пришла к выводу, что счастливые долгожители - это "люди, которые делают то, что приносит им счастье и удовлетворение".

Гефен поддержал эту идею: "В зависимости от того, есть ли у вас возможность заниматься тем, что увлекательно, доставляет удовольствие, мотивирует и не вызывает стресса".

