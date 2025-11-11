Эксперты по питанию посоветовали не пить кофеиносодержащие напитки после 14:00.

От повышенной активности после первого глотка до частых походов в туалет и послеобеденного упадка сил - кофе оказывает определенное воздействие на человеческое тело и мозг.

Как кофе поддерживает бодрость

Утром чашка кофе может вызывать сильное возбуждение, пишет Verywellhealth. "Кофеин может учащать сердцебиение, перевозбуждать центральную нервную систему, вызывать мышечный тремор и увеличивать выработку желудочного сока", - рассказала эксперт по амбулаторному питанию Саманта Диерас.

При чрезмерном употреблении кофе может вызывать нервозность и чувство тревоги, но Диерас добавила, что перед употреблением кофе полезно поесть.

Почему кофе заставляет идти в туалет

Кофе также может влиять на утренний стул, что может усугубляться, если вы пьете его натощак. Позывы к дефекации часто возникают в течение нескольких часов после употребления кофе.

"Если у вас замедленная перистальтика кишечника или запор, кофе может ускорить процесс", - рассказала гастроэнтеролог Рабия Де Латур.

Слабительный эффект иногда может приводить к диарее, поэтому возможно, вам также придется чаще ходить в туалет. Кофеин подает сигнал гипофизу о необходимости снизить выработку гормона, связанного с всасыванием воды в почках, что приводит к увеличению диуреза.

Почему вы чувствуете себя разбитым после кофе

Эффективность от утреннего кофе утихнет к обеду. Кофеин повышает энергию, блокируя связывание нейромедиатора аденозина с рецепторами в головном мозге.

"Как только действие кофеина начинает ослабевать, накопленный свободный аденозин наконец-то связывается со своими рецепторами, что иногда вызывает внезапное наступление усталости", - объяснила доктор медицинских наук Стефани Джонсон.

Примерно в это время вы также можете заметить головную боль, так как это побочный эффект отмены кофеина. Вы также можете испытывать подавленное настроение, трудности с концентрацией внимания, раздражительность и неспособность ясно мыслить.

Как вечерний кофе влияет на сон

Кофеин может сохраняться в организме от 10 до 12 часов. Если вы пьете кофе слишком поздно, это может нарушить сон.

Джонсон сказала, что хорошее правило - избегать кофеина после 14:00. "Употребление кофеина слишком поздно вечером может привести к изменению архитектуры сна, уменьшая глубокий, восстанавливающий сон и увеличивая более поверхностный, менее восстанавливающий сон".

