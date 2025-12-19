Этих насекомых теперь чаще можно встретить не только в лесах, но и в парках и скверах городов.

Теплая зима и ранняя весна делают клещей активными раньше. Кроме того, сейчас их чаще можно встретить не только в лесах, но и в парках и скверах городов. Инфекционист Лариса Мороз рассказала УНИАН, как защититься, когда стоит идти к врачу после укуса и действительно ли клещи имеют "любимую" группу крови.

Как теплая зима влияет на численность и активность клещей? Действительно ли они становятся активными раньше и дольше и когда теперь стоит начинать остерегаться укусов?

По словам медика при условии теплой зимы и ранней весны клещи действительно активизируются раньше - уже в начале или в середине марта.

"Если холодный период года сокращается, продолжительность их активности возрастает. Соответственно, повышаются и риски укусов. Причем не только в лесах, но и в городах - в парках, скверах и зеленых зонах, ведь популяция клещей в целом увеличилась. Одна из причин - это то, что в городах почти не проводят дезинсекцию - зеленые зоны редко обрабатывают специальными растворами, которые уничтожают клещей и других насекомых", - говорит Лариса Мороз.

При этом, говорит врач, в городской среде клещи почти не имеют естественных врагов. Дополнительно влияет потепление климата: повышение среднегодовой температуры расширяет ареал распространения клещей и продлевает период их активной жизнедеятельности.

Возросли ли риски от укусов клещей в городах, а не только в лесах и парках? Насколько опасны дворы, парки и скверы?

"Да, безусловно. Как я уже отметила, ранее численность и распространение клещей были значительно меньше. В регионах, где они случались чаще всего, регулярно проводили профилактические мероприятия. Сейчас не всегда должным образом ухаживают за территориями: газоны вовремя не подстригают, то же касается и парков и скверов, поэтому их с легкостью можно подхватить и там, в лес для этого выезжать совсем не обязательно", - говорит инфекционист.

Какие болезни чаще всего переносят клещи в Украине? Возрастает ли риск боррелиоза и клещевого энцефалита после теплой зимы?

"В Украине распространены клещи разных видов, однако наибольшую опасность представляют вирусные инфекции, в частности клещевой энцефалит. В то же время эта болезнь является эндемичной только для двух регионов - Крыма и Волынской области, где возможны единичные случаи заражения", - отметила врач.

На остальной территории страны, по ее словам, основным заболеванием, которое передается через укусы клещей, является болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз) и по информации медика, количество инфицированных ею растет ежегодно.

Крым и Волынь выделяют же потому, что именно там распространены другие виды клещей и специфический вирус. Это типичная особенность эндемических инфекций - когда возбудитель и его переносчик встречаются только в определенной местности.

"Что касается повышения рисков поражения из-за теплой погоды, то в отношении клещевого энцефалита, связи фактически нет. А вот ситуация с боррелиозом другая: чем дольше длится период, благоприятный для активной жизнедеятельности клещей, тем выше вероятность, что за свой жизненный цикл они инфицируются боррелиями и становятся опасными для человека", - пояснила она.

Правда ли, что клещей стало больше, или мы просто чаще их замечаем? Что говорят наблюдения и статистика?

"Точной статистики, к сожалению, нет, но визуально клещей действительно стало значительно больше. В то же время сейчас больше говорят о болезни Лайма и активно предупреждают людей осматривать себя после пребывания на природе. Поэтому клещей чаще обнаруживают. Раньше бывали случаи, когда пациенты обращались к врачам только через неделю или даже две после укуса, потому что просто не замечали клеща на теле", - говорит медик.

Поэтому высокая настороженность частично может объясняться тем, что медицинские работники активно проводят информационную работу и постоянно подчеркивают риски. В то же время, врач еще раз подчеркнула, что из года в год заметно возрастает количество обращений к медикам после укусов клещей.

Когда нужно обращаться к врачу после укуса? Какие симптомы являются тревожными?

По словам инфекциониста, обратиться к врачу желательно как можно раньше - еще до появления каких-либо симптомов. При необходимости медик назначает профилактическое лечение.

"Оно кратковременное - обычно длится всего один день и направлено на то, чтобы предотвратить развитие заболевания. Если же прошло несколько дней или даже недель и в месте укуса или рядом появляется кольцеобразное покраснение, которое постепенно увеличивается, тогда необходимо немедленно обратиться к врачу и начинать лечение. В таком случае терапия уже длительная - около 10-14 дней", - пояснила она.

Также после укуса клеща она не советует тратить время на лабораторные исследования насекомого, а сразу обращаться за медицинской помощью.

Какого запаха боятся клещи? Эффективны ли спреи от клещей? Когда, куда и сколько их надо брызгать?

Планируя поход на природу, рекомендуется использовать спреи, которые отпугивают насекомых, и наносить их на открытые участки тела. Важно помнить, что клещи чаще всего находятся в траве и низких кустах, поэтому одежда должна быть максимально закрытой: длинные брюки лучше заправлять в носки или высокую плотную обувь, а верхняя одежда - с длинными рукавами, подчеркнула медик.

При этом спреем следует обрабатывать не только кожу, но и места возможного проникновения клещей - зоны между обувью и штанами, манжеты, края одежды. После прогулки по лесу или лесополосе нужно дома тщательно вытряхнуть одежду, желательно на светлом фоне, чтобы легко заметить клеща. Также следует внимательно осмотреть себя и тех, кто был рядом, после чего принять душ.

"Что касается спреев-отпугивателей, точный их состав я назвать не могу, но активное действие обеспечивается специальным химическим веществом, которое отпугивает клещей и насекомых. Оно имеет довольно резкий, не совсем приятный запах и нарушает их сенсорные системы. Другими словами, спрей делает кожу и одежду "невидимыми" или "неприятными" для насекомого", - пояснила врач.

Какую группу крови любят клещи? В общем, кого клещи кусают чаще?

Существует распространенное мнение, что определенная группа крови якобы привлекает клещей, но на самом деле это не так. Нет никаких доказательств, что кого-то они кусают чаще других. То же касается комаров - популярные мифы о "любимой" группе крови насекомых не подтверждаются научно, отметила Лариса Мороз.

справка Лариса Мороз доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой, главный инфекционист Винницкой области Мороз Лариса Васильевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой, главный инфекционист Винницкой области. Автор 247 научных работ, соукладчик справочника по инфекционным болезням и соавтор профильных учебников. Ее научные исследования посвящены вирусным заболеваниям, в частности, хроническим гепатитам и ВИЧ/СПИДу. Активная участница международных конференций, преподает врачам-интернам специальность «Инфекционные болезни».

