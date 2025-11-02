Такие занятия подойдут даже тем, кому лень или некогда заниматься спортом.

Следить за своей фигурой старается каждая женщина - одни изнуряют себя тренировками, другие - диетами. Тем не менее, есть способ гораздо более щадящий - обычные домашние тренировки. Узнайте, как уменьшить талию на 10 см за неделю и возможно ли это, занимаясь без тренера.

Можно ли уменьшить талию локально - ответ тренера

Основательница и тренер по здоровью Checkered Flag Living & HEAL Inc. , чемпионка мира по легкой атлетике и эксперт по питанию и фитнесу Кристи Суэйд в материале для Eat This, Not That объяснила, что многие, пытаясь понять, как уменьшить талию на 10 см за месяц, прибегают к планке. Однако это упражнение - изометрическое, на все тело. Оно поддерживает здоровье позвоночника, осанку, равновесие и функциональные движения, но не имитируют повседневные движения.

Эксперт считает, что выбирая для себя упражнения, важно укреплять центр тела, его корпус. Это важно, потому что в жизни мы двигаемся всем телом - садимся в машину, играем с детьми, опускаем и поднимаем сумки, то есть, работают все мышцы. Такого же эффекта нужно добиться во время тренировок.

Кроме того, она отметила, что нет никакого волшебного средства, которое поможет уменьшить талию - упражнения могут помочь только в сочетании с правильным питанием и снижением ИМТ. Важно понимать, что локально избавиться от жира невозможно - худеть вы будете во всех местах.

Как уменьшить талию - упражнения дома

Суэйд уверена, что для приведения тела в порядок не обязательно обзаводиться полноценным тренажерным залом дома. Достаточно выполнять четыре легких упражнения регулярно, чтобы понять, как уменьшить талию и улучшить координацию.

Мертвый жук

Чтобы выполнить это упражнение, лягте на спину, вытяните руки к небу и согните колени под углом 90 градусов. Затем напрягите корпус и опускайте правую руку и левую ногу, пока они обе не зависнут над полом.Следите за тем, чтобы ваша спина оставалась прижатой к земле. Выдохните, возвращаясь в исходное положение.

Птица-собака

Следующая поза - симбиоз между позицией птицы и собаки. Встаньте на четвереньки, вытяните левую руку и правую ногу. Задержитесь на мгновение, прежде чем вернуться в исходное положение. Повторите то же самое, но уже вытягивая правую руку и левую ногу. Удерживайте положение и опускайтесь на каждую сторону до тех пор, пока не устанете.

Велосипед и скручивания

Тренер считает, что такое упражнение очень эффективно, так как задействует все группы мышц. Лягте на спину, осторожно поддерживая голову руками. Поднимите ноги, согнув их в коленях. Оторвите плечи от пола.Подтяните левое колено к правому локтю, выпрямляя правую ногу. Повторите то же самое с другой стороны и продолжайте чередовать.Постарайтесь выполнить 3 подхода по 20 повторений.

Мост

Благодаря этому упражнению можно укрепить мышцы пресса, улучшить осанку и равновесие. Лягте на спину, согнув колени. Поднимите бедра от пола, прижимая пятки к полу и напрягая ягодичные мышцы. Продолжайте поднимать и опускать бедра. Затем поместите мяч между коленями и сжимайте его, одновременно поднимая и опуская. Затем поднимите бедра высоко и поочередно поднимайте ноги.

