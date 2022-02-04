Для установления диагноза "COVID-19" достаточно результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет лишь о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал об особенностях тестирования на COVID-19, сроки самоизоляции и основания для ее завершения.

Соответствующий комментарий Кузина обнародовала пресс-служба Минздрава.

"Тестирование на COVID-19 стоит делать в случае каких-либо симптомов вирусного заболевания. То есть кашель, насморк, боль в горле, температура – это уже основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус. Направление на бесплатное тестирование можно получить у вашего семейного врача", - напомнил главный санитарный врач.

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Он подчеркнул, что для установления диагноза "COVID-19" достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет лишь о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

"Иначе говоря, если у человека есть симптомы ОРВИ, а результат экспресс-тестирования оказался положительным, то подтверждать его ПЦР-тестом не нужно", – добавил Кузин.

В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста на антиген оказался отрицательным, то такой пациент может быть дополнительно протестирован методом ПЦР.

Самоизоляция человека, у которого подтвердили COVID-19, должна длиться не менее 10 дней. Если с 10 дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

"Вместе с тем, если пациент не имеет симптомов заболевания, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию стоит завершать с соблюдением той же нормы: если от 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы", – пояснил заместитель министра здравоохранения.

Тем не менее, если человек решил раньше сделать ПЦР-тест, и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Но стоит помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней от даты проведения первого теста.

Кузин также отметил, что после завершения срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

При этом Кузин напомнил, что каждая вакцина, доступная в Украине, обеспечивает защиту от тяжелого течения коронавирусной болезни.

"К примеру, вакцина Moderna на 90% эффективна против госпитализации вследствие "Омикрона" благодаря введению бустерной дозы. Сейчас только этой вакцины в Украине более 2 миллионов", - подытожил Кузин.

Как сообщал УНИАН, в Украине 3 февраля выявлено более 43,7 тыс. больных на COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализировали более 4,3 тыс. человек, умерли – 174.

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