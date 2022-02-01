Британцы отмечают, что этот подвид "Омикрона" в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм.

В Великобритании ученые определили главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" - BA.2.

Как пишет Daily Express, одним из них является непрерывный кашель.

Соответствующее заключение издание обнародовало по данным Национальной системы здравоохранения (NHS) страны.

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По данным британских медиков, главными симптомами нового подвида штамма "Омикрона" являются:

высокая температура,

непрерывный кашель,

потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.

Медики призвали при обнаружении этих симптомов обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус. А если результат теста оказался положительным, необходимо пойти на самоизоляцию.

Британцы отмечают, что этот подвид "Омикрона" в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм. Вариант BA.2 может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".

В Дании поддержали мнение британских специалистов и констатировали, что "BA.1" преимущественно способен заражать вакцинированных людей.

Напомним, как писал УНИАН, в Алжире зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом штамма "Омикрон".

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