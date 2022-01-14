Медик советует следить за временем.

Сегодня мало кто представляет свою жизнь без смартфона. В нем, кажется, сосредоточено все: общение с близкими и коллегами, важная информация и любимые книги, деньги и работа. Однако такая привязанность к гаджету способна сильно навредить здоровью глаз.

Офтальмолог Сергей Хомяков советует каждому человеку, который имеет смартфон, установить на него специальный таймер, пишет zdorovia.com.ua.

Как установили окулисты, если не делать перерывы и отказываться регулярно повторять гимнастику для глаз, то острота зрения может очень быстро упасть.

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"Заниматься с гаджетом нужно не более 20 минут. Далее важно делать длительный перерыв, во время которого будет полезным сделать гимнастику для глаз. Упражнения можно найти в интернете или попросить написать своего окулиста", – говорит врач.

При этом медик уточнил, что за сутки безопасно для здоровья пользоваться смартфоном не более 6 часов. И ни в коем случае - подряд.

Вместе с тем по словам Хомякова, экраны гаджетов последних моделей зачастую по качеству изображения не имеют принципиальных отличий от более старых телефонов.

"Различия в диагонали, расстояния до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызвать большую усталость во время работы вследствие того, что будут задействованы участки мозга, которые обрабатывают изображения, получающие с парацентральной отделов сетчатки", – уверен медик.

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