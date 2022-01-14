Как расслабить спину после сидячей работы и чувствовать себя лучше - узнайте на УНИАН.

Огромное количество людей страдают от болей в спине, пояснице или шее из-за неудобных офисных стульев или неправильного положения тела во время работы. Существуют и некоторые другие причины, из-за которых вы можете ощущать дискомфорт в конце рабочего дня. Об основных из них и о том, что поможет решить проблему - далее в материале УНИАН.

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Почему при сидении болит спина - причины

Существуют несколько ответов на один из самых животрепещущих вопросов. Неприятные ощущения в теле появляются из-за:

неправильного положения тела - вы не контролируете осанку и нагрузка на скелет распределяется неравномерно;

- вы не контролируете осанку и нагрузка на скелет распределяется неравномерно; работы с гаджетами - чаще всего, вы печатаете на смартфоне или ноутбуке, наклоняясь над устройством;

- чаще всего, вы печатаете на смартфоне или ноутбуке, наклоняясь над устройством; неудобного офисного стула - жесткие материалы и спинка без поддержки позвоночника заставляют тело постоянно находиться в напряжении.

Также причиной боли в шее может стать и пагубная привычка - курение. Дело в том, что никотин обезвоживает межпозвоночные диски, из-за чего смещаются позвонки. Кровоснабжение тоже затрудняется, поэтому, если вы курите и не планируете вести здоровый образ жизни, врачи рекомендуют каждые 15-20 минут проверять, как себя чувствуют ваша шея и спина.

Как помочь спине при сидячей работе - упражнения

Нижеописанные элементы гимнастики подойдут не только офисным сотрудникам, но и водителям общественного транспорта, и продавцам. В целом - всем тем, кто большую часть времени проводит сидя.

Для того, чтобы ваше самочувствие улучшилось, а боли исчезли, каждый час выполняйте такие действия:

расслабьте шейный отдел - встаньте прямо и вращайте головой вперед-назад, по часовой стрелке, против нее, а затем по кругу;

- встаньте прямо и вращайте головой вперед-назад, по часовой стрелке, против нее, а затем по кругу; растяните плечи и спину - делайте вращательные движения руками по часовой стрелке и против нее, повторяя упражнение 4 раза;

- делайте вращательные движения руками по часовой стрелке и против нее, повторяя упражнение 4 раза; разомните корпус - делайте наклоны, вращения корпусом влево-право, наклоняйте таз;

- делайте наклоны, вращения корпусом влево-право, наклоняйте таз; займитесь ногами - приседайте столько, сколько можете, делайте выпады вперед, разминайте колени и голеностоп.

Не лишним будет и прогулка до работы, а не езда на общественном транспорте. Также лучше ходить по лестнице пешком, а не пользоваться лифтом. Дополнительно врачи рекомендуют записаться в тренажерный зал или бассейн, чтобы ваш позвоночник, суставы и мышцы получали регулярную нагрузку - так они будут крепче и выносливее.

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