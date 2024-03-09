Отмечается, что уже более 60 заболевших.

В Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины. Отмечается, что из-за осложнений умер один человек.

В Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний в Facebook сообщили, что рост уровня заболеваемости скарлатиной связан с циклическим подъемом. При этом указано, что в прошлый раз такой подъем фиксировали в 2014 году - заболело 355 человек.

В 2023 году зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году. В основном болели дети до 17 лет, но наиболее уязвимая возрастная группа - от 5 до 9 лет - 56% всех случаев.

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Пока что зафиксирован 61 случай заболевания скарлатиной среди детей, в том числе один летальный из-за осложнений.

Что такое скарлатина

Скарлатина - острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, которое вызывает интоксикацию, гнойное поражение миндалин ротоглотки и характерную сыпь.

При этом прививки от скарлатины нет, а получить иммунитет человек может лишь переболев. В то же время специфического лечения инфекции также нет.

Вспышка скарлатины в Киеве - последние новости

14 ноября 2023 года СМИ сообщили, что в Киеве вспышка скарлатины.

16 ноября в Министерстве здравоохранения заявили, что существующая в настоящее время динамика заболевания скарлатиной в Киеве не указывает на вспышку.

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