Прививки от скарлатины нет – иммунитет вырабатывается после болезни.

В Киеве зафиксирована вспышка скарлатины. Ряд школ объявили о введении карантина или переходе на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает "Главком". Отмечается, что Минздрав официально не комментировал вспышку инфекции в столице.

Тем временем в школьных чатах появляются сообщения о переходе детей на "дистанционку":

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Скарлантина: симптомы и пути передачи

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, которое имеет инкубационный период 1-12 дней. Однако в некоторых случаях болезнь может развиваться быстрее – от двух до семи дней.

Первые симптомы появляются внезапно. В начале заболевания фиксируется ангина, а на языке появляется белый налет, который держится два-три дня. Затем язык приобретает ярко-малиновый цвет. Главный признак скарлатины – характерная сыпь, которая может появиться на второй или третий день болезни. Она концентрируется на сгибах конечностей, шеях, боковой поверхности туловища, естественных складках тела и животе.

Болезнь может вызвать осложнения, поэтому ранняя диагностика может их предотвратить.

Известно, что по большей части скарлатина передается воздушно-капельным путем. Однако часто фиксировались случаи передачи инфекции контактно-бытовым путем через вещи и игрушки.

Прививки от скарлатины нет. Организм вырабатывает иммунитет к инфекции только после перенесения болезни.

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