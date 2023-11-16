По их словам, существующая динамика заболевания не указывает на вспышку.

В Министерстве здравоохранения заявили, что существующая в настоящее время динамика заболевания скарлатиной в Киеве не указывает на вспышку.

Об этом говорится в обнародованном комментарии МОЗ. Как отмечается, всего за 10 месяцев этого года в столице было зарегистрировано 375 случаев скарлатины. Из них 372 случая — среди детей до 17 лет. Больше всего - среди детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные учебные заведения.

"Единичные случаи были зарегистрированы в разных группах и классах и характерны среди заболеваний, которые ежегодно регистрируют на территории страны. Противоэпидемические мероприятия в школах усилены. Специалисты столичного ЦКПХ провели эпидрасследование случаев: в частности, осмотр круга контактных лиц и информирование учебных заведений относительно противоэпидемических мероприятий. Сейчас динамика заболевания не указывает на вспышку", - уверяют в Минздраве.

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Обращается внимание, что например, в 2019 году в столице было зафиксировано 1996 случаев скарлатины. В 2020 году - 656 случаев.

Медики отмечают, что в странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой. Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте 1-9 лет. Путь инфицирования - воздушно-капельный. Прививки против скарлатины нет, но после того как человек переболеет, вырабатывается иммунитет.

Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение. При легкой форме симптомы интоксикации организма слабо выражены, рвота отсутствует, ангина. В случае тяжелой формы начало болезни сопровождает высокая температура, рвота, иногда диарея. Возможны головокружение, отек мозга и даже развитие комы.

Профилактика распространения болезни заключается в раннем выявлении и изоляции больного. Пациентам, больным скарлатиной, назначают курс антибиотиков. Если антибиотик не назначался, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня.

Что писали о вспышке скарлатины

Как сообщал УНИАН, 14 ноября одно из СМИ со ссылкой на школьные чаты информировало, что в Киеве вспышка скарлатины.

Сообщалось, что в связи с этим ряд школ объявили о введении карантина или переходе на дистанционную форму обучения.

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