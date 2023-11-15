Рассказываем, как выглядит скарлатина, бывает ли у взрослых и чем опасна для детей.

Скарлатина - это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и чаще всего поражает именно детский организм. Распознать ее сразу удается не всегда - визуально и по симптоматике она напоминает ангину. УНИАН выяснил, что делать, если ваш ребенок заболел и бывает ли скарлатина у взрослых.

Что такое скарлатина - подробно об инфекции

Считается, что одно из самых распространенных заболеваний у детей - это скарлатина - симптомы инфекции очень похожи на ангину, именно поэтому родители, не обращаясь к врачу, начинают неправильное лечение.

Важно знать, как проявляет себя скарлатина - симптомы у детей такие:

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повышенная температура;

головные боли;

боль в горле при глотании;

рвота;

сухость кожи;

общая слабость и интоксикация организма.

Как правило, скарлатина появляется резко - сначала у ребенка начинает болеть горло. Позже на языке образуется белый налет, со временем превращаясь в ярко-малиновый.

Самый главный симптом, которым выдает себя скарлатина - сыпь. Она покрывает кожу ребенка на второй или третий день, поэтому если вы заметили это - сразу бегите к врачу. Также необходимо ограничить социальные контакты и выделить ребенку отдельную посуду, полотенце, постельное белье - скарлатина передается бытовым способом.

Опасность этой бактериальной инфекции в том, что при осложнениях появятся проблемы с почками, сердцем и суставами.

Может ли быть скарлатина у взрослых

Врачи считают, что скарлатина у детей встречается часто, поэтому исконно воспринимается, как только детская болезнь. Однако передается скарлатина взрослым легко и свободно - через воздушно-капельный или бытовой путь. Возбудителем скарлатины является отдельная разновидность стрептококка, который поражает любой здоровый организм, контактировавший с больным, поэтому взрослые люди не застрахованы от скарлатины.

От чего "погибает" скарлатина - лечение и профилактика

Первое, что нужно сделать, если у вашего ребенка скарлатина - оградить его от контактов с другими людьми, тем более - детьми, и сразу обратиться к врачу. Скорее всего, он назначит ребенку антибиотики - доступное лекарство, с помощью которого можно быстро вылечить болезнь.

Если упустить момент и не оказать помощь вовремя, велики риски возникновения осложнений - отита, синусита, миокардита и других опасных заболеваний.

Вакцины против скарлатины нет, поэтому эффективными профилактическими мерами будут только:

регулярное проветривание помещения;

укрепление иммунитета;

частые прогулки на свежем воздухе;

мытье рук по приходу домой и перед едой;

ограничение присутствия в местах большого скопления людей.

Информация, указанная выше, носит информативный характер и не может быть использована в качестве рекомендаций от специалиста. При возникновении любых признаков недомогания обращайтесь к своему лечащему врачу.

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