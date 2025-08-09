Stratus быстрее распространяется, чем Omicron.

Коронавирус снова вернулся в Украину - на этот раз страну медленно, но уверенно поражает новый штамм - Stratus. Врачи рассказали, чем этот вариант вируса отличается от уже знакомого украинцам Omicron, какие есть признаки заболевания и как защитить себя.

Что такое Stratus и как проявляется новый коронавирус - симптомы

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко объяснил, что на данный момент коронавирус Stratus - это один из двух наиболее распространенных в мире. Второй по "популярности" - штамм NB.1.8.1 (Nimbus), но его в Украине пока нет.

По словам Даниленко, по состоянию на 16 июля симптомы коронавируса были обнаружены у людей в восьми областях Украины. В список попали Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Черниговская, Запорожская и Полтавская, а также город Киев и область.

Даниленко утверждает, что по имеющимся у врачей данным, новый тип вируса распространяется быстрее, чем уже известный украинцам Omicron, но, при этом, не вызывает тяжелого течения болезни. В большинстве случаев единственный симптом, который наблюдается у заболевших - это хрипы в верхних дыхательных путях. Эксперт говорит, что на данный момент нет никакой катастрофической ситуации с Сovid-19 - медицинская система не перегружена больными. Всплеск заболеваемости летом происходит ежегодно.

Семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко придерживается другого мнения - она утверждает, что люди, заболевшие Stratus, "буквально падают с ног", так как этот штамм проявляет себя очень сильной слабостью. Также врач говорит, что даже если брать анализы крови, они будут в пределах нормы. Из этого можно сделать вывод, что иммунитет слишком поздно обнаруживает наличие вируса и начинает с ним бороться. Кроме хрипоты, о которой сказал Даниленко, Олещенко назвала также потерю голоса, кашель и воспаление горла.

Несмотря на некие отличия во мнениях, и Олещенко, и Даниленко абсолютно солидарны в том, что единственно верным способом борьбы с вирусом будет вакцина против Covid-19. Большинству людей достаточно один раз сделать вакцину, чтобы уберечь себя от заболевания. Ревакцинация через полгода-год нужна только людям, для которых есть риск получить более тяжелое течение болезни.

Это могут быть украинцы с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины и люди, которые постоянно находятся в зоне повышенного риска из-за работы - например, медики, врачи, военные и так далее.

