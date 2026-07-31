Сыворотки для роста ресниц стали одним из самых популярных бьюти-трендов последних лет – с их помощью якобы можно отрастить более длинные, густые и темные ресницы всего за несколько недель использования. Врач-офтальмолог, ретинолог и основательница клиники Olive Clinic Beauty & Eyes Ольга Венедиктова рассказала в комментарии УНИАН, почему такие средства стали популярными, какие риски они таят и что реально помогает для роста ресниц.
- Реально ли работает сыворотка для роста ресниц – откуда взялся тренд
- Какие есть последствия использования сыворотки для роста ресниц
- Можно ли пользоваться сывороткой для роста ресниц каждый день
Реально ли работает сыворотка для роста ресниц – откуда взялся тренд
Истоки этого тренда, по словам эксперта, связаны с лечением глаукомы: пациенты, которые использовали препараты с простагландинами (биологически активные вещества, действующие как местные гормоны), начали замечать выраженный рост, утолщение и потемнение ресниц как побочный эффект терапии:
"В результате эти молекулы быстро адаптировали для косметического рынка, где они стали частью тренда на натуральную красоту".
В то же время специалистка отметила, что такие средства – это не просто косметика, а биологически активные вещества, которые могут иметь побочные эффекты. Именно поэтому, чтобы оценить все нюансы их использования, сначала стоит разобраться, как именно они работают.
От чего очень быстро растут ресницы – какие процессы за этим стоят
Рост ресниц, по объяснению врача, зависит от естественного цикла, который состоит из фаз роста (анаген), перехода (катаген) и покоя с последующим выпадением (телоген):
"Однако сыворотки с простагландинами временно изменяют этот цикл, удлиняя фазу активного роста и "включая" неактивные фолликулы".
Соответственно, пока средство используется, этот стимул поддерживается, и ресницы выглядят длиннее и гуще. Однако после прекращения применения действие активного вещества исчезает, фолликулы возвращаются к своему генетически запрограммированному циклу, а уже сформированные под воздействием сыворотки ресницы постепенно выпадают – и примерно через 1–2 месяца их вид возвращается к исходному.
Чем отличаются различные сыворотки – какой у них состав
Как уточнила эксперт, наиболее выраженный эффект обычно дают средства, содержащие аналоги простагландинов – например, биматопрост, травапрост или подобные соединения:
"Именно эти вещества удлиняют анагеновую фазу, то есть период активного роста волоса, и могут активировать часть фолликулов, находящихся в состоянии покоя".
При этом на рынке есть и сыворотки без простагландинов – их состав обычно включает пептиды, биотин, аминокислоты, гиалуроновую кислоту и растительные экстракты. Однако, по словам Венедиктовой, такие компоненты не изменяют фазы роста ресниц, а лишь улучшают их состояние – уменьшают ломкость, увлажняют и делают волоски визуально более густыми.
Какие есть последствия использования сыворотки для роста ресниц
Врач подчеркнула, что, хотя средства с содержанием простагландинов могут давать быстрый результат, важно понимать, что они влияют не только на волосяные фолликулы, но и на структуры самого глаза. Соответственно, их бесконтрольное использование людьми без глаукомы может вызвать целый ряд нежелательных эффектов:
"В частности, эти вещества могут вызывать покраснение и раздражение глаз, жжение, слезотечение, а также развитие или обострение синдрома сухого глаза".
Кроме того, по словам специалиста, не исключены воспалительные процессы (такие как конъюнктивит или блефарит), пигментация кожи век, а в отдельных случаях – даже изменение цвета радужки.
Отдельно она упомянула так называемый "простагландин-ассоциированный периорбитальный синдром" – состояние, при котором изменяется сама зона вокруг глаз: появляется впадина, потемнение кожи и визуальное "старение" взгляда.
Гормональные сыворотки для роста ресниц – вред для глаз
Если же ресницы начали интенсивно выпадать или стали ломкими, прежде всего, по мнению эксперта, имеет смысл предположить демодекозный блефарит – воспаление края век, связанное с клещом Demodex, который обитает в волосяных фолликулах ресниц:
"Этот паразит повреждает фолликулы, нарушает фазу роста ресниц и вызывает хроническое воспаление, из-за чего ресницы становятся тонкими и выпадают быстрее, чем отрастают".
Насторожить должны такие симптомы, как:
- зуд век по утрам;
- ощущение "песка" в глазах;
- покраснение края век;
- чешуйчатые отложения у корней ресниц;
- неравномерный рост.
Причем главная проблема, по наблюдениям Венедиктовой, заключается в том, что именно в такой момент многие пациенты начинают использовать сыворотки для роста ресниц – хотя при демодекозе это не решает проблему, а иногда даже ухудшает состояние.
Можно ли пользоваться сывороткой для роста ресниц каждый день
Прежде всего, даже здоровому человеку, по мнению врача, стоит как минимум раз в два года проходить расширенный чек-ап – общий анализ крови, проверку гормонов (в частности щитовидной железы), а также уровня меди, цинка, фолиевой кислоты и ферритина. Дефицит любого из этих элементов неизбежно сказывается на состоянии волосяного покрова, поскольку волосы и ногти являются придатками кожи:
"Если ресницы часто выпадают или ломаются, а к этому добавляются проблемы с ногтями и кожей, сначала стоит пройти именно такой чек-ап, чтобы понять, чего именно не хватает организму".
В целом решать проблему офтальмолог советует комплексно – восполнять выявленные дефициты медикаментозно и параллельно использовать местные средства, отдавая предпочтение сывороткам без простагландинов.
Наконец, в случае выявления демодекозного блефарита проводится специфическая офтальмологическая диагностика (микроскопия ресниц), по результатам которой врач-офтальмолог назначает курс лечения в виде противовоспалительной терапии, гигиены век с помощью специальных салфеток и применения капель. Когда болезнь будет вылечена, ресницы сами восстанавливаются в соответствии с естественным циклом.
Можно ли использовать сыворотки для роста ресниц - вывод
Позиция врача в отношении простагландинсодержащих сывороток однозначна: она не рекомендует их для самостоятельного использования, подчеркивая, что такие препараты – это вовсе не косметика, а фактически фармакологически активные вещества. Это, в частности, означает, что:
- от них могут проявиться непредсказуемые побочные эффекты;
- у них нет контролируемой "безопасной дозы", как у лекарств;
- пациенты могут применять такие средства дольше и чаще, чем нужно.
Соответственно, их использование возможно только по чётким показаниям, под контролем врача и с осознанием всех рисков.
О безопасных сыворотках для роста ресниц, то есть без простагландинов, офтальмолог отозвалась более положительно, хотя, по её мнению, это скорее уход, чем лечение – подобно курсовому приему витаминов.
В то же время даже их категорически не рекомендуется использовать при воспалительных заболеваниях глаз, блефаритах (особенно демодекозном), синдроме сухого глаза, после операций на глазах или при активном раздражении или аллергии.
Врач-офтальмолог, ведущий ретинолог, лазерный хирург с 16-летним стажем работы, доктор медицины (MD), доктор философии (PhD), член Европейского общества ретинологов Euretina, врач-офтальмолог ГУ «Институт глаза МЗ Украины», «Veselovska Vision clinic», главный врач и генеральный директор клиники офтальмологии и эстетической медицины «Olive clinic beauty and eyes», член Киевской торгово-промышленной палаты.