Офтальмолог объяснила, действительно ли сыворотки помогают отрастить длинные ресницы и какие риски они таят.

Сыворотки для роста ресниц стали одним из самых популярных бьюти-трендов последних лет – с их помощью якобы можно отрастить более длинные, густые и темные ресницы всего за несколько недель использования. Врач-офтальмолог, ретинолог и основательница клиники Olive Clinic Beauty & Eyes Ольга Венедиктова рассказала в комментарии УНИАН, почему такие средства стали популярными, какие риски они таят и что реально помогает для роста ресниц.

Реально ли работает сыворотка для роста ресниц – откуда взялся тренд

Истоки этого тренда, по словам эксперта, связаны с лечением глаукомы: пациенты, которые использовали препараты с простагландинами (биологически активные вещества, действующие как местные гормоны), начали замечать выраженный рост, утолщение и потемнение ресниц как побочный эффект терапии:

"В результате эти молекулы быстро адаптировали для косметического рынка, где они стали частью тренда на натуральную красоту".

В то же время специалистка отметила, что такие средства – это не просто косметика, а биологически активные вещества, которые могут иметь побочные эффекты. Именно поэтому, чтобы оценить все нюансы их использования, сначала стоит разобраться, как именно они работают.

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От чего очень быстро растут ресницы – какие процессы за этим стоят

Рост ресниц, по объяснению врача, зависит от естественного цикла, который состоит из фаз роста (анаген), перехода (катаген) и покоя с последующим выпадением (телоген):

"Однако сыворотки с простагландинами временно изменяют этот цикл, удлиняя фазу активного роста и "включая" неактивные фолликулы".

Соответственно, пока средство используется, этот стимул поддерживается, и ресницы выглядят длиннее и гуще. Однако после прекращения применения действие активного вещества исчезает, фолликулы возвращаются к своему генетически запрограммированному циклу, а уже сформированные под воздействием сыворотки ресницы постепенно выпадают – и примерно через 1–2 месяца их вид возвращается к исходному.

Чем отличаются различные сыворотки – какой у них состав

Как уточнила эксперт, наиболее выраженный эффект обычно дают средства, содержащие аналоги простагландинов – например, биматопрост, травапрост или подобные соединения:

"Именно эти вещества удлиняют анагеновую фазу, то есть период активного роста волоса, и могут активировать часть фолликулов, находящихся в состоянии покоя".

При этом на рынке есть и сыворотки без простагландинов – их состав обычно включает пептиды, биотин, аминокислоты, гиалуроновую кислоту и растительные экстракты. Однако, по словам Венедиктовой, такие компоненты не изменяют фазы роста ресниц, а лишь улучшают их состояние – уменьшают ломкость, увлажняют и делают волоски визуально более густыми.

Какие есть последствия использования сыворотки для роста ресниц

Врач подчеркнула, что, хотя средства с содержанием простагландинов могут давать быстрый результат, важно понимать, что они влияют не только на волосяные фолликулы, но и на структуры самого глаза. Соответственно, их бесконтрольное использование людьми без глаукомы может вызвать целый ряд нежелательных эффектов:

"В частности, эти вещества могут вызывать покраснение и раздражение глаз, жжение, слезотечение, а также развитие или обострение синдрома сухого глаза".

Кроме того, по словам специалиста, не исключены воспалительные процессы (такие как конъюнктивит или блефарит), пигментация кожи век, а в отдельных случаях – даже изменение цвета радужки.

Отдельно она упомянула так называемый "простагландин-ассоциированный периорбитальный синдром" – состояние, при котором изменяется сама зона вокруг глаз: появляется впадина, потемнение кожи и визуальное "старение" взгляда.

Гормональные сыворотки для роста ресниц – вред для глаз

Если же ресницы начали интенсивно выпадать или стали ломкими, прежде всего, по мнению эксперта, имеет смысл предположить демодекозный блефарит – воспаление края век, связанное с клещом Demodex, который обитает в волосяных фолликулах ресниц:

"Этот паразит повреждает фолликулы, нарушает фазу роста ресниц и вызывает хроническое воспаление, из-за чего ресницы становятся тонкими и выпадают быстрее, чем отрастают".

Насторожить должны такие симптомы, как:

зуд век по утрам;

ощущение "песка" в глазах;

покраснение края век;

чешуйчатые отложения у корней ресниц;

неравномерный рост.

Причем главная проблема, по наблюдениям Венедиктовой, заключается в том, что именно в такой момент многие пациенты начинают использовать сыворотки для роста ресниц – хотя при демодекозе это не решает проблему, а иногда даже ухудшает состояние.

Можно ли пользоваться сывороткой для роста ресниц каждый день

Прежде всего, даже здоровому человеку, по мнению врача, стоит как минимум раз в два года проходить расширенный чек-ап – общий анализ крови, проверку гормонов (в частности щитовидной железы), а также уровня меди, цинка, фолиевой кислоты и ферритина. Дефицит любого из этих элементов неизбежно сказывается на состоянии волосяного покрова, поскольку волосы и ногти являются придатками кожи:

"Если ресницы часто выпадают или ломаются, а к этому добавляются проблемы с ногтями и кожей, сначала стоит пройти именно такой чек-ап, чтобы понять, чего именно не хватает организму".

В целом решать проблему офтальмолог советует комплексно – восполнять выявленные дефициты медикаментозно и параллельно использовать местные средства, отдавая предпочтение сывороткам без простагландинов.

Наконец, в случае выявления демодекозного блефарита проводится специфическая офтальмологическая диагностика (микроскопия ресниц), по результатам которой врач-офтальмолог назначает курс лечения в виде противовоспалительной терапии, гигиены век с помощью специальных салфеток и применения капель. Когда болезнь будет вылечена, ресницы сами восстанавливаются в соответствии с естественным циклом.

Можно ли использовать сыворотки для роста ресниц - вывод

Позиция врача в отношении простагландинсодержащих сывороток однозначна: она не рекомендует их для самостоятельного использования, подчеркивая, что такие препараты – это вовсе не косметика, а фактически фармакологически активные вещества. Это, в частности, означает, что:

от них могут проявиться непредсказуемые побочные эффекты;

у них нет контролируемой "безопасной дозы", как у лекарств;

пациенты могут применять такие средства дольше и чаще, чем нужно.

Соответственно, их использование возможно только по чётким показаниям, под контролем врача и с осознанием всех рисков.

О безопасных сыворотках для роста ресниц, то есть без простагландинов, офтальмолог отозвалась более положительно, хотя, по её мнению, это скорее уход, чем лечение – подобно курсовому приему витаминов.

В то же время даже их категорически не рекомендуется использовать при воспалительных заболеваниях глаз, блефаритах (особенно демодекозном), синдроме сухого глаза, после операций на глазах или при активном раздражении или аллергии.

справка Венедиктова Ольга Врач-офтальмолог, ведущий ретинолог, лазерный хирург Врач-офтальмолог, ведущий ретинолог, лазерный хирург с 16-летним стажем работы, доктор медицины (MD), доктор философии (PhD), член Европейского общества ретинологов Euretina, врач-офтальмолог ГУ «Институт глаза МЗ Украины», «Veselovska Vision clinic», главный врач и генеральный директор клиники офтальмологии и эстетической медицины «Olive clinic beauty and eyes», член Киевской торгово-промышленной палаты.

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