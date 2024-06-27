Специалисты заметили, что самостоятельно определить причину, почему болит сердце невозможно.

Министерство здравоохранения (Минздрав) обратило внимание украинцев на такую распространенную проблему как боль в сердце. Специалисты рассказали, что надо и не стоит делать в таких случаях.

"Некоторые люди думают, что если болит сердце, достаточно выпить лекарства и ждать, пока боль пройдет сама. К сожалению, это не так", - говорится в сообщении Минздрава.

Специалисты отметили, что боль в сердце может иметь разные причины, и даже не всегда свидетельствует о проблемах именно с сердцем - это потому, что другие болезни тоже могут вызвать такую боль, поэтому самостоятельно определить причину невозможно.

Видео дня

Настоящие проблемы с сердцем чаще проявляются другими симптомами:

Боль в груди;

Боль, отдающая в левую руку;

Одышка или отеки;

Головокружение и головная боль;

Учащенное или неровное сердцебиение;

Слабость и усталость.

"Не принимайте никаких лекарств без назначения врача и не ждите, пока тревожные симптомы пройдут сами по себе", - призвали в Минздраве.

Врачи рассказали, что скорую помощь немедленно надо вызвать, если появились следующие симптомы:

Боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;

Боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;

Боль распространяется в левое плечо, нижнюю челюсть;

Возникает резкая слабость, чувство страха;

Учащается пульс;

Резко колеблется артериальное давление.

Другие новости о признаках проблем с сердцем

Самым распространенным и одним из главных признаков того, что сердце не в порядке считается сильная боль в груди. Она появляется при сердечном приступе и сопровождается сжатием в груди. Но проблемы с сердцем могут проявляться и другими, более тонкими симптомами, не связанными с болью в груди. Например, симптомы заболеваний сердца или системы кровообращения могут появиться в желудке, легких и даже в ногах.

Вас также могут заинтересовать новости: