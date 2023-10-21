Специалисты отметили, что все они серьезные, а при некоторых вообще лучше сразу вызывать "скорую".

Самым распространенным и одним из главных признаков того, что сердце не в порядке считается сильная боль в груди. Она появляется при сердечном приступе и сопровождается тяжестью, стеснением или давлением в груди.

По данным специалистов, боль в груди, которая усиливается, когда вы напрягаетесь, и исчезает, когда отдыхаете, может быть стенокардией, которая подвергает вас риску сердечного приступа или инсульта, пишет The Sun. Но проблемы с сердцем могут проявляться и другими, более тонкими симптомами, не связанными с болью в груди.

Например, симптомы заболеваний сердца или системы кровообращения могут появиться в желудке, легких и даже в ногах.

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Вот 8 нюансов, которые могут побудить вас проверить сердце:

1. Чувство необычной усталости

Если вы много работаете или у вас проблемы со сном, то усталость тут не связана с сердцем. Но о сильной усталости, если ваш образ жизни не изменился, определенно лучше поговорить с терапевтом. По данным специалистов, постоянное чувство усталости без причины может быть симптомом сердечной недостаточности.

2. Чувствую себя плохо

Это еще один неспецифический симптом, который может быть вызван рядом различных состояний. Но если вы чувствуете тошноту или у вас рвота, а также боль в груди, это признак беспокойства.

Профессор Дэвид Ньюби из Британского кардиологического фонда (BHF) сказал: "Если вы испытываете сильную боль в груди, даже когда просто сидите и ничего не делаете, и при этом чувствуете себя плохо, самое время вызвать скорую помощь".

Он добавил, что боль типа несварения желудка или ощущение жжения в груди или желудке могут быть признаком сердечного приступа или связанной с ним проблемы с сердцем, поскольку сердце и пищевод находятся рядом.

Между тем, ощущение удушья или стеснения в горле может быть признаком стенокардии.

3. Дискомфорт в челюсти, спине или животе

По словам Ньюби, сердечные приступы могут вызвать боль, распространяющуюся на челюсть или спину. В Национальной службе здравоохранения добавили, что вы также можете чувствовать боль, которая отдает в шею, руку (обычно левую, но может быть и обе) и живот.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что женщины не всегда испытывают "типичные" симптомы сердечного приступа, а боль в других частях тела является тревожным сигналом.

4. Отеки стоп и лодыжек

Вы можете даже не догадываться об этом, но симптомы проблем с сердцем могут проявиться в ногах. Профессор Ньюби предупредил, что этот симптом "не следует игнорировать, особенно если лодыжки становятся очень большими".

5. Чувство головокружения или обморока

Ощущение дурноты, головокружения или даже обморока может быть признаком сердечного приступа или того, что с сердцем не все в порядке.

6. Ощущение одышки

По мнению BHF, ощущение одышки при выполнении повседневных дел, особенно если у вас не было ее раньше, может быть признаком потенциально серьезного сердечного заболевания. Сюда входят такие состояния, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и нарушения сердечного ритма, такие как мерцательная аритмия.

7. Обильное потоотделение

Если вы потеете или покрываетесь потом без видимой причины, а также испытываете боль в груди, это знак немедленно обратиться за помощью.

8. Нерегулярный пульс

По мнению профессора Ньюби, если сердце работает очень быстро и хаотично прыгает, тогда следует обратиться к терапевту. "Если вы почувствуете такое, а затем потеряете сознание, вызовите скорую помощь", - рекомендовал он.

Сердечный приступ: новости

Врачи выделяют четыре предупреждающих знака того, что у человека развивается сердечный приступ (инфаркт миокарда). Они напоминают, что распознавать симптомы приступа важно как можно быстрее, поскольку промедление с оказанием помощи грозит человеку смертью.

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