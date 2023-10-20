В нашей стране ухудшились показатели раннего выявления тяжелых болезней, отметил глава Минздрава.

В украинском государстве инфаркты и инсульты начали "молодеть".

Необходимо определить три приоритета в оказании медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями - доступность, качество и бесплатность, рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Киеве, выступая на Всеукраинском съезде сердечно-сосудистых хирургов, пишет "Укринформ".

"На недавнем совещании по распространенности сердечно-сосудистых болезней специалисты отмечали: инсульты и инфаркты в Украине "молодеют"....", - заявил чиновник.

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Министр добавил, что из-за продолжительной пандемии коронавируса COVID-19 и полномасштабной войны с РФ ухудшились показатели раннего выявления тяжелых заболеваний.

"Профилактика отошла на второй план. Прогнозируем, что это приведет к тому, что сложные болезни будут проявляться на запущенных стадиях, когда уже есть потребность долговременного и дорогостоящего лечения", - отметил глава Минздрава.

УНИАН решил напомнить, какие главные симптомы имеют инсульт и инфаркт. Стоит отметить, что есть инсульт с нарушением кровоснабжения мозга (с повреждением мозговых клеток, его называют инфаркт мозга или ишемический инсульт) и инсульт с кровотечением в мозговых сосудах.

Ишемический инсульт - это тип инсульта, который возникает из-за нарушения кровоснабжения определенной части мозга. Это может произойти из-за затягивания или закупорки артерии, питающей определенную область мозга.

Инфаркт мозга - симптомы:

возможен паралич какой-то части тела;

проблемы с речью и восприятием языка;

могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Во время такого инфаркта главное - как можно скорее оказать человеку квалифицированную помощь.

Инсульт с кровотечением в мозговых сосудах - основные симптомы:

очень сильная головная боль;

тошнота и рвота;

сильная слабость или паралич.

Каждый человек индивидуален, поэтому у разных людей инсульт может проявляться по-разному.

Если определенная часть сердечной мышцы не получит достаточного количества крови из-за блокирования коронарной артерии, то у человека может возникнуть инфаркт миокарда - симптомов этой болезни есть несколько.

Главные симптомы инфаркта миокарда:

боль в груди;

тошнота и рвота;

одышка;

потливость и холодный пот.

Человек также может чувствовать усталость.

По данным, опубликованным до сентября 2021 года, чаще всего сердечные приступы и инсульты были у пожилых людей.

Важные новости Украины о здоровье - сейчас это стоит знать

20 октября стало известно, что в нашем государстве стало проще получить электронный рецепт на лекарства.

В Минздраве сообщали, что первый е-рецепт теперь можно получить без визита к врачу. В министерстве отмечали, что раньше такой рецепт могли получить только пациенты с острыми или хроническими заболеваниями, а все остальные должны были идти на прием к специалисту.

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