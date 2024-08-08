Эти продукты содержат много питательных веществ.

Когда дело доходит до здорового питания, у людей обычно есть основные продукты, которые они едят. И даже опытные потребители могут придерживаться устаревших диетических идей.

Однако, как сказала диетолог Натали Б. Аллен, люди могут просто не знать о других полезных продуктах. Эксперты назвали, какие продукты можно добавить в рацион и пополнить запас полезных веществ, пишет The Wahsington Post.

Виноград: некоторые думают о нем как о маленьких кусках сахара. Это правда, что это один из самых сладких фруктов, в половине чашки которого содержится 12 граммов сахара. Но сахар во фруктах усваивается медленнее и не вызывает таких же скачков сахара в крови, как обычный, объяснила диетолог Саманта М. Куган.

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"Виноград также содержит клетчатку и витамин К, которые важны для здоровья сердца и костей", - сказала Куган. Кроме того, он содержит ресвератрол, мощный антиоксидант, который может помочь снизить риск ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца, некоторые виды рака и болезнь Альцгеймера.

Куриные бедра: Аллен отметила, что куриная грудка содержит немного больше белка, но бедра содержат больше железа, минерала, которого не хватает в рационе многих пожилых людей.

Заквасочный хлеб: хотя большинство заквасочных хлебов готовятся из белой муки, это более разумный выбор, чем обычный белый хлеб. Разница в том, что закваска использует ферментированную муку и воду "закваску", содержащую натуральные дрожжи вместо коммерческих дрожжей. (Если в списке ингредиентов есть дрожжи, хлеб не приготовлен с ферментированной закваской.) По мере того, как тесто поднимается, оно создает кислоты, которые замедляют усвоение крахмалов. В результате "закваска не повышает уровень сахара в крови так быстро, как обычный белый хлеб", - объяснила диетолог Элизабетта Полити.

Оставшиеся макароны, рис и картофель: не выбрасывайте остатки вчерашней еды. Охлаждение приготовленного риса, макарон и картофеля перестраивает молекулы крахмала, образуя тип волокон, называемый резистентным крахмалом. Он расщепляется в толстом кишечнике, что создает короткоцепочечные жирные кислоты, которые питают полезные бактерии в кишечнике. А уровень сахара в крови может повышаться медленнее после еды с резистентным крахмалом.

Попкорн: Когда он не плавает в масле и соли, попкорн является одним из самых полезных закусок. "Попкорн - это цельное зерно. В нем много клетчатки, которая замедляет пищеварение, поэтому вы дольше чувствуете сытость", - сказала Куган. Порция из трех чашек обеспечивает 3,5 грамма клетчатки - примерно 14% от необходимого ежедневного количества и всего за 91 калорию.

Эта закуска также содержит защитные антиоксиданты, называемые полифенолами. Исследования показывают, что феруловая кислота, один из антиоксидантов попкорна, снижает кровяное давление и накопление холестерина в артериях, что может предотвратить диабет и сердечные заболевания.

Коулслоу: "По сравнению с другими блюдами, такими как макароны с сыром или картофельный салат, коулслоу - очевидный выбор. В нем меньше калорий и жира и больше витаминов", - сказала Куган. Это потому, что капуста, звезда коулслоу, богата клетчаткой, витамином С и глюкозинолатами, соединениями, которые могут защищать клетки от повреждения, вызывающего рак.

В обзоре исследований за 2013 год говорится, что люди, которые ели больше всего капусты, снизили риск развития колоректального рака на 24% по сравнению с теми, кто редко ел этот овощ.

Кимчи: основной продукт корейской кухни, кимчи, приготовленный из овощей (обычно капусты) и пасты из острого перца, придает блюдам пряный, кисловатый привкус. Поскольку он ферментирован, он обеспечивает "хорошие" бактерии, называемые пробиотиками, которые могут помочь при воспалении, пищеварении и здоровье кишечника.

Согласно обзору за 2023 год, регулярное употребление кимчи было связано с рядом преимуществ для здоровья, таких как снижение уровня холестерина, жира в организме и артериального давления. Он также может увеличить разнообразие естественных "хороших" бактерий, которые живут в кишечнике. Используйте его в качестве приправы к блюдам из риса и яиц или добавляйте его в сэндвичи и тако.

Другие новости о питании

Питание имеет решающее значение в контроле веса, но оно не всегда заключается в ограничении для создания дефицита калорий. Исследования показали, что некоторые продукты способны помочь снизить вес.

Такие продукты, как авокадо, лосось, яблоки и цельные зерна имеют питательные профили, которые способствуют снижению веса, если их включать в сбалансированную диету.

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