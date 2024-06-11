Специалисты советуют почаще включать в рацион этот орех.

Некоторые продукты связаны с поддержанием когнитивного здоровья, в то время как другие вызывают воспаление в мозге, что со временем может оказать негативное влияние.

Хотя невозможно предотвратить болезнь Альцгеймера только с помощью диеты, можно снизить риск, соблюдая диету, богатую полезными для мозга продуктами, включая перекусы, пишет Parade.

Невролог Анна С. Нордвиг знает, как диета может сыграть роль в снижении риска болезни Альцгеймера, и это побудило ее чаще включать в рацион один конкретный вид орехов.

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Лучший орех для снижения риска болезни Альцгеймера

Когда дело доходит до употребления продуктов питания для снижения риска болезни Альцгеймера, Нордвиг советует отдавать приоритет мононенасыщенным жирам и сводить к минимуму насыщенные жиры. "Это ключ к тому, чтобы дать вашему мозгу топливо, необходимое ему для процветания во время старения", - сказала она.

Исследования показывают, что употребление умеренного количества ненасыщенных жиров в среднем возрасте помогает защитить мозг от воспалений, а диета с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск деменции и болезни Альцгеймера.

Нордвиг сказала, что включает в рацион грецкие орехи, потому что это хороший источник мононенасыщенных жиров. Помимо этого, орехи богаты антиоксидантами, особенно витамином Е и полифенолами. Антиоксиданты помогают предотвратить хроническое воспаление головного мозга, что помогает снизить риск болезни Альцгеймера.

Другие продукты, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера

Нордвиг отметила, что кроме грецких орехов есть и другие продукты, которые являются отличным источником мононенасыщенных жиров. Это жирная рыба такая ​​как лосось или сардины, оливковое масло и авокадо.

Средиземноморская диета: польза

Средиземноморская диета – это стиль питания, в котором предпочтение отдается таким продуктам как рыба, орехи, фрукты и овощи.

Орехи, в том числе грецкие, также являются основой средиземноморской диеты. Научные исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты может снизить риск когнитивных нарушений и деменции.

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