В министерстве назвали несколько самых распространенных среди украинцев мифов о лекарствах.

Среди украинцев ходит немало мифов о лекарствах и лечении, вера в которые может привести к серьезным последствиям.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (Минздраве) и назвали 5 фактов, о которых стоит помнить каждому, кто заботится о своем здоровье.

Антибиотиками нельзя вылечить все

Специалисты отметили, что ими лечат только заболевания бактериального происхождения. А вот на вирусы, такие как COVID-19 или грипп, эти препараты просто не действуют.

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Лекарства не следует употреблять после окончания срока годности

Со временем под действием различных факторов химический состав лекарств может меняться, что приводит к уменьшению или потере их эффективности.

Делить можно не все таблетки

Делить на части обычно можно таблетки, которые содержат специальную линию. Если ее нет, делать это, не посоветовавшись с врачом, не стоит. Ведь речь может идти, например, о таблетках с покрытием для защиты желудка.

Назначенное лечение не следует прекращать, даже если вы чувствуете себя лучше

Преждевременное прекращение употребления, например, антибактериальных препаратов приведет к тому, что микроорганизмы не погибнут, а просто адаптируются к действию антибиотика и смогут выработать к нему устойчивость.

Если лекарство помогло другому, это не значит, что оно подойдет вам

Многие болезни имеют одинаковые симптомы. Даже если ваши очень похожи на чьи-то, болеть вы можете совершенно другим. Только врач может определить вашу болезнь и какое лечение подойдёт именно вам.

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По данным Минздрава, более половины украинцев занимаются самолечением. "Большинство лекарств, если их неправильно применять, могут вызвать побочные эффекты. Но, к сожалению, около 64% украинцев об этом забывают", - отметили в Минздраве.

Там даже назвали причины, почему украинцы любят заниматься самолечением.