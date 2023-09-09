Родителей всегда беспокоит температура у ребенка, но сбивать её нужно с умом.

Даже самые спокойные и уверенные родители начинают паниковать, когда у ребенка температура 39°. Из-за эмоций мамы и папы могут наделать много ошибок, пользуюсь неправильными и устаревшими методами лечения. Известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как сбить температуру у ребенка в домашних условиях. Эти знания пригодятся каждому ребенку, ведь грипп, ангина, ротавирус и даже коронавирус у ребенка могут проявиться в любой день.

Какую температуру нужно сбивать у ребенка, а какую - нет

На вопрос "при какой температуре нужно давать лекарство ребенку" нет однозначного ответа - в первую очередь ориентируйтесь на самочувствие малыша.

Если при температуре 38° ребенок выглядит бодрым, много играет и не теряет аппетит, то лучше оставить его в покое и просто создать правильные условия в комнате - высокая влажность и прохлада.

А если при показаниях 37,5° ребенок не встает с кровати, отказывается от еды и жалуется на сильную слабость - то лучше дать ему жаропонижающее средство. Особенно если в спальне сухо и жарко. Также стоит дать таблетки, если высокая температура сопровождается рвотой или поносом, то есть потерей жидкости, а также если у ребенка затрудненное дыхание.

Что делать, если у ребенка температура

Евгений Комаровский назвал два лекарственных средства, чем сбить температуру у ребенка - это парацетамол и ибупрофен. Детям эти лекарства можно давать в форме сиропов или суспензий. Никакие другие лекарства давать самостоятельно не нужно!

В помещении с больным ребенок доктор советует выдерживать температуру воздуха +18° и влажность 55-70%. Крайне важно много и обильно поить ребенка, особенно если есть рвота или понос. Если у малыша розовая кожа, его рекомендуется раздеть, но чтобы он не жаловался на холод, а если бледная - одеть теплее.

Также педиатр рассказал, что нельзя делать при температуре у ребенка:

Давать любые лекарства кроме парацетамола и ибупрофена без назначения врача. Самолечением вы можете сделать только хуже.

без назначения врача. Самолечением вы можете сделать только хуже. Применять "народные методы" лечения . Растирать ребенка уксусом и спиртом, ставить горчичники и банки, дышать над картошкой и парить ноги - все эти методы Комаровский советует забыть навсегда.

. Растирать ребенка уксусом и спиртом, ставить горчичники и банки, дышать над картошкой и парить ноги - все эти методы Комаровский советует забыть навсегда. Заставлять лежать, если ребенок не хочет . Если ребенку с температурой хочется двигаться и играть - позвольте ему это. Не стоит силой укладывать его в постель и доводить до истерик - это лишь сильнее повысит температуру.

. Если ребенку с температурой хочется двигаться и играть - позвольте ему это. Не стоит силой укладывать его в постель и доводить до истерик - это лишь сильнее повысит температуру. Насильно кормить . Если ребенок с температурой не хочет есть - оставьте его в покое.

. Если ребенок с температурой не хочет есть - оставьте его в покое. Охлаждать ребенка - прикладывать холодное, опускать в холодную воду, укрывать мокрой простыней. Комаровский советует не охлаждать ребенка, если это не прописано врачом.

Важно помнить, что при любой повышенной температуре у ребенка обязательно стоит обратиться к терапевту и сдать анализы, ведь такой симптом может быть сигналом серьезной болезни.

Когда вызывать скорую при температуре у ребенка

Если речь о младенцах возрастом до 6 месяцев, то звонить на номер 103 стоит уже при показателях 37,7-37,8°. Родителям детей дошкольного возраста рекомендуется звонить в скорую, если температура 38° у ребенка не сбивается после приема лекарств. Температура 39° у ребенка и выше является поводом для вызова неотложной помощи в любом возрасте.

Ориентироваться стоит не только на показания на градуснике, но и на общее самочувствие. Если температура повысилась несильно, но ребенок жалуется на затрудненное дыхание и боли в груди, то стоит обратиться в скорую.

Надо ли сбивать температуру у спящего ребенка - Комаровский

Если у ребенка поднялась температура и он заснул, то будить его не обязательно, если температура не поднимается выше 38° и в комнате прохладно и влажно. Если же эти условия не соблюдаются, то врач советует разбудить малыша и дать ему лекарства и воду, ведь во время сна организм обезвоживается. Иначе больной может заснуть с температурой 38,2°, а проснуться с температурой 40°.

Не сбивается температура у ребенка - что делать

Если даже после приема ибупрофена или парацетамола температура не упала - возможно в комнате слишком жарко или малыш мало пьет. Прохлада и обильное питье значительно повышают эффективность лекарств. Поэтому в первую очередь проветрите помещение и дайте воды больному.

Если же даже после всех усилий температура не падает - стоит обратиться к врачу-педиатру.

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