Отныне, чтобы получить первый электронный рецепт на лекарства, идти на прием к врачу необязательно.

Первый е-рецепт теперь можно получить без визита к врачу, сообщает Минздрав Украины. Ранее такой рецепт могли получить только пациенты с острыми или хроническими заболеваниями, все остальные должны были идти на прием к специалисту. Сейчас это необязательно.

Е-рецепт - как получить его дистанционно

Отныне, чтобы получить свой первый е-рецепт на лекарства, пациентам не нужно идти на прием к врачу - специалист имеет право выписать его дистанционно, говорится в сообщении Минздрава.

На основании чего должен обязательно быть выписан е-рецепт? Выписывая такой рецепт, врач должен опираться на те данные, которые он получит от пациента - его жалобы и текущее состояние здоровья, а также на сведения из его первичной учетной медицинской документации. Также специалист обязательно должен внести медицинские записи об этом в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), а решение врача о дистанционном назначении лекарств - должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденных Минздравом.

Видео дня

Обратиться к врачу дистанционно за первым электронным рецептом могут все пациенты за исключением тех, кто проходит заместительную поддерживающую терапию.

Что такое е-рецепт

Е-рецепт, или электронный рецепт - это электронный медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента и содержит назначение врача пациенту на определенное лекарственное средство.

Электронные рецепты ввели для того, чтобы повысить ответственность за употребление рецептурных лекарственных средств и свести к минимуму проявления самолечения и нецелесообразного употребления лекарств.

Напомним, что срок действия е-рецептов на лекарства, которые пациент покупает за собственные деньги, составляет теперь 90 дней (ранее было 30 дней).

Также мы рассказывали, что с 13 октября 2023 года наркотические препараты в аптеке будут отпускать только по электронному рецепту, срок действия которого 10 дней. Исключение составляют прифронтовые территории и зона боевых действий, где действуют оба вида рецепта - и электронный, и бумажный.

Ранее мы публиковали, какие лекарства по рецепту - электронному или бумажному - можно купить в аптеке с 1 апреля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: