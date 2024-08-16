Нардеп отмечает, что несмотря на вступление закона в силу сегодня, для его внедрения готовы еще не все подзаконные акты.

В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Речь идет о принятом в декабре Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".

Законом, в частности определяется, что оборот конопли для медицинских целей, продуктов их переработки, растительной субстанции каннабиса допускается в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производстве (изготовлении) наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике, при условии обеспечения контроля и прослеживаемости на всех этапах такого оборота.

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Перечень форм лекарственных средств, которые могут изготавливаться в условиях аптеки из растительной субстанции каннабиса, перечень заболеваний и состояний, при наличии которых назначаются такие лекарственные средства, особенности их назначения и медицинского применения определяются Министерством здравоохранения Украины.

Как известно, предполагалось, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу этого закона. Как отмечается в карточке соответствующего закона на сайте парламента, сегодня, 16 августа, состоялось введение его в действие.

В то же время народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале относительно вступления сегодня в силу закона о медицинском каннабисе отметил, что "для внедрения еще не вся подзаконка готова".

Легализация медицинского каннабиса в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, говоря о медицинском каннабисе, отметила, что по меньшей мере 6 млн украинцев с психологическими травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

21 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует использование каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Железняк тогда отметил, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. По словам депутата, выращивать их смогут только юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для полиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

В конце мая Кабинет министров Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ. В Минздраве отметили, что решение правительства вступит в силу 16 августа - одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе.

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