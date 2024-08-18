Специалист рассказала, что способствует угасанию интеллекта с годами.

Чтобы сохранить хорошуюработу мозга с возрастом, нужно побольше двигаться.

Такой совет дала Ким Джонсон Хэтчетт. "Отсутствие движения мышц... влияет на все аспекты жизни и, что самое важное, на ваш мозг", - пдчеркнула она, пишет New York Post. Хэтчетт рассказала, что физическая активность более тесно связана со здоровьем мозга, чем люди думают.

"Каждый раз, когда вы занимаетесь спортом, то выделяете фактор роста нервов, пептид, участвующий в регуляции нейронов в мозге", - объяснила она..

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Хэтчетт утверждает, что регулярные кардиоупражнения увеличивают приток крови к мозгу, улучшая когнитивные функции. "Вы можете быть удивлены, узнав, что даже небольшое ежедневное движение снижает риск развития деменции", - отметила она.

Кроме того, Хэтчетт сказала, что занятия спортом, посещение занятий или движения тела таким образом, каким вы никогда раньше не занимались, равнозначны освоению нового навыка и созданию связей в мозге. Повторение этих действий со временем укрепляет эти связи.

"Если вы хотите сохранить подвижность и когнитивные способности, одно из вложений, которое вы можете сделать - это ежедневные упражнения и использование мышц. Этот выброс [фактора роста нервов] просто поможет вашему мозгу лучше функционировать", - сказала она.

Хэтчетт советует своим пациентам начинать наращивать силу с простых сгибаний рук на бицепс и приседаний на стуле: "Включив упражнения в свой ежедневный распорядок... они часто возвращаются умственно более острыми и полными новой жизненной силы".

Она советует своим пациентам стремиться к 30-минутным силовым тренировкам три-четыре раза в неделю и 25-30 минутам физической активности каждый день.

Другие новости о здоровье мозга

Множество исследований предполагают, что физическая активность является ключом к когнитивному благополучию.

Объем мозга коррелирует со здоровьем мозга — меньший объем указывает на снижение когнитивных функций и, следовательно, может привести к слабоумию. Но, как утверждают ученые, поддержание или увеличение массы мозга может иметь "потенциальные нейропротекторные эффекты".

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