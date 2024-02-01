Оливки, основной продукт средиземноморской кухни.

Оливки способствуют здоровью сердца, обеспечивают необходимые питательные вещества для поддержки работы мозга и помогают контролировать вес.

Оливки, основной продукт средиземноморской кухни, пишет Pinkvilla. Они богаты мононенасыщенными жирами, мощными антиоксидантами, витаминами и минералами.

Какова польза оливок для здоровья?

Видео дня

1. Хороший источник клетчатки. Оливки содержат хороший источник пищевых волокон, которые способствуют улучшению пищеварения. Нерастворимые волокна значительно помогают при запорах, действуя как слабительное на желудочно-кишечный тракт. С другой стороны, растворимые пищевые волокна действуют как пребиотики, которые обеспечивают питательными веществами полезные кишечные бактерии, которые отвечают за здоровое пищеварение, повышение иммунитета, контроль уровня сахара в крови и борьбу с патогенами внутри кишечника.

2. Богаты пробиотиками. Оливки ферментируются в процессе естественного молочнокислого брожения, что делает их богатым источником пробиотиков. Эти бактерии улучшают здоровье кишечника, поддерживая правильный баланс пищеварительных ферментов и предотвращая размножение патогенных бактерий в кишечнике.

3. Богаты антиоксидантами. Оливки обладают антиоксидантными свойствами благодаря богатому источнику витамина Е и С, каротина и олеокантала, природного антиоксиданта, свойства которого аналогичны ибупрофену. Антиоксиданты нейтрализуют повреждение клеток свободными радикалами. Таким образом, употребление оливок может помочь замедлить старение, снизить риск развития рака, предотвратить повреждение печени, обеспечить противовоспалительные свойства и предотвратить возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

4. Может улучшить здоровье сердца. Оливки содержат хороший тип жира, называемый мононасыщенными жирными кислотами, в виде олеиновой кислоты, полифенолов, витамина Е и липидных молекул, которые уменьшают воспаление, а также "плохой" холестерин.

5. Может предотвратить рак. Олеуропеин, самый распространенный антиоксидант подавляет рост раковых клеток.

6. Лечение когнитивных заболеваний. Присутствие олеокантала в оливках и оливковом масле связано со снижением вероятности возникновения хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и других неврологических заболеваний.

7. Улучшает здоровье кожи и волос. Эксперимент, проведенный для изучения пользы оливок для кожи и волос у женщин, доказал, что они помогают увлажнять и разглаживать текстуру кожи, а также могут предотвратить появление прыщей и шрамов от прыщей. Это связано с наличием в оливках полезных для кожи ингредиентов, таких как витамины С, Е и К, а также жиров.

Другие новости о пользе оливок

Многочисленные преимущества оливок для здоровья делают их ценным и восхитительным дополнением к любой кухне. Этот мощный питательный комплекс богат мононенасыщенными жирами, антиоксидантами и необходимыми питательными веществами. Они способствуют здоровью сердца. Именно поэтому врачи и диетологи советуют применять средиземноморскую диету, которая богата как раз оливками и оливковым маслом.

Вас также могут заинтересовать новости: