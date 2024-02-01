Оливки способствуют здоровью сердца, обеспечивают необходимые питательные вещества для поддержки работы мозга и помогают контролировать вес.
Оливки, основной продукт средиземноморской кухни, пишет Pinkvilla. Они богаты мононенасыщенными жирами, мощными антиоксидантами, витаминами и минералами.
Какова польза оливок для здоровья?
1. Хороший источник клетчатки. Оливки содержат хороший источник пищевых волокон, которые способствуют улучшению пищеварения. Нерастворимые волокна значительно помогают при запорах, действуя как слабительное на желудочно-кишечный тракт. С другой стороны, растворимые пищевые волокна действуют как пребиотики, которые обеспечивают питательными веществами полезные кишечные бактерии, которые отвечают за здоровое пищеварение, повышение иммунитета, контроль уровня сахара в крови и борьбу с патогенами внутри кишечника.
2. Богаты пробиотиками. Оливки ферментируются в процессе естественного молочнокислого брожения, что делает их богатым источником пробиотиков. Эти бактерии улучшают здоровье кишечника, поддерживая правильный баланс пищеварительных ферментов и предотвращая размножение патогенных бактерий в кишечнике.
3. Богаты антиоксидантами. Оливки обладают антиоксидантными свойствами благодаря богатому источнику витамина Е и С, каротина и олеокантала, природного антиоксиданта, свойства которого аналогичны ибупрофену. Антиоксиданты нейтрализуют повреждение клеток свободными радикалами. Таким образом, употребление оливок может помочь замедлить старение, снизить риск развития рака, предотвратить повреждение печени, обеспечить противовоспалительные свойства и предотвратить возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.
4. Может улучшить здоровье сердца. Оливки содержат хороший тип жира, называемый мононасыщенными жирными кислотами, в виде олеиновой кислоты, полифенолов, витамина Е и липидных молекул, которые уменьшают воспаление, а также "плохой" холестерин.
5. Может предотвратить рак. Олеуропеин, самый распространенный антиоксидант подавляет рост раковых клеток.
6. Лечение когнитивных заболеваний. Присутствие олеокантала в оливках и оливковом масле связано со снижением вероятности возникновения хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и других неврологических заболеваний.
7. Улучшает здоровье кожи и волос. Эксперимент, проведенный для изучения пользы оливок для кожи и волос у женщин, доказал, что они помогают увлажнять и разглаживать текстуру кожи, а также могут предотвратить появление прыщей и шрамов от прыщей. Это связано с наличием в оливках полезных для кожи ингредиентов, таких как витамины С, Е и К, а также жиров.
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Многочисленные преимущества оливок для здоровья делают их ценным и восхитительным дополнением к любой кухне. Этот мощный питательный комплекс богат мононенасыщенными жирами, антиоксидантами и необходимыми питательными веществами. Они способствуют здоровью сердца. Именно поэтому врачи и диетологи советуют применять средиземноморскую диету, которая богата как раз оливками и оливковым маслом.