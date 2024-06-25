Антиоксидантные свойства куркумы положительно влияют практически на все системы организма.

Куркума является отличным источником микроэлементов, таких как витамины, минералы и растительные соединения, и именно здесь проявляется большая часть ее преимуществ для здоровья.

Что касается витаминов и минералов, куркума содержит впечатляющее количество марганца, железа, калия и витамина С, пишет Realsimple. "Куркума также содержит соединения, называемые куркуминоидами, причем куркумин является наиболее известным и хорошо изученным. Эти соединения принадлежат к классу полифенолов, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным действием", - сказала доктор медицинских наук и диетолог Эми Дэвис.

Куркума повышает иммунитет

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Будучи богатым источником витамина С и растительных соединений, куркума улучшают общее состояние иммунитета. Отчасти это связано с тем, что антиоксиданты обнаруживают и уничтожают молекулы свободных радикалов, которые лежат в основе многих хронических и острых заболеваний.

Куркума способствует здоровью сердца

Еще одно хроническое заболевание, которому способствуют свободные радикалы - это болезни сердца, поэтому куркума является мощной профилактической мерой. Куркумин защищает как от атеросклероза, так и от общего риска сердечных заболеваний. Эта специя также может помочь контролировать высокий уровень холестерина. А магний, калий и железо, содержащиеся в куркуме, также поддерживают здоровый сердечный ритм и здоровье крови.

Куркума способствует метаболическому здоровью

Для людей с метаболическими нарушениями, такими как диабет 2 типа, или тех, кто хочет их предотвратить, куркума является отличным дополнением. Это связано с тем, что специя помогает регулировать уровень сахара в крови и воспалительную реакцию, помогая лечить или предотвращать эти состояния.

Куркума помогает улучшить психическое здоровье

К куркуме часто обращаются за помощью в области психического здоровья. Это преимущество обусловлено способностью куркумина повышать уровни нейротрофического фактора головного мозга, играющего важную роль в поведении, обучении, познании и памяти, что является хорошим предзнаменованием при расстройствах настроения, таких как тревога и депрессия.

Куркума способствует общему здоровью мозга

Куркума также может помочь предотвратить нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и деменция. Ежедневное употребление куркумина связано с улучшением памяти, внимания и настроения у пожилых людей благодаря уменьшению накопления амилоида и тау в мозге. Амилоид и тау - это белки, которые могут накапливаться в мозге и нарушать коммуникацию между клетками головного мозга, что потенциально приводит к нейродегенеративным состояниям.

Куркума способствует здоровью суставов

Противовоспалительный характер куркумы также полезен для здоровья суставов, особенно для тех, кто страдает от артрита. Добавки с куркумой почти так же эффективны, как нестероидные противовоспалительные препараты для людей с остеоартритом коленей. Также куркумин эффективен при лечении боли при остеоартрите по всему телу.

Куркума поддерживает щадящее старение

Антиоксидантные свойства куркумина также эффективны против признаков старения, таких как морщины и темные пятна.

Куркума улучшает здоровье кишечника

Куркума может способствовать здоровью кишечника. Это происходит благодаря положительному влиянию на микробиом кишечника, помогая регулировать и поддерживать эту важную систему.

Сколько куркумы нужно есть каждый день?

Наибольшую пользу вы получите, потребляя не более 12 граммов куркумы в день, что эквивалентно примерно 2,5 чайным ложкам. "Перебор с куркумой может вызвать диарею, запор или рвоту, а чрезмерное употребление куркумы может помешать действию некоторых лекарств", - прокомментировала Дэвис.

Другие новост о пользе куркумы

Куркума - настоящий суперпродукт, благодаря множеству микроэлементов, содержащихся в этой специи, особенно биологически активному соединению куркумину. Антиоксидантная и противовоспалительная природа этих питательных веществ поддерживает множество аспектов здоровья: от обмена веществ и здоровья сердца до иммунитета и функции мозга.

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