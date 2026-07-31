Диетологи назвали консерву №1 для долголетия: чем она така полезна

Исследования показали, что люди, употребляющие этот продукт, как правило, живут дольше.

Одними из лучших продуктов для долгой и здоровой жизни являются консервированные бобовые. Эти удобные и доступные в любое время года продукты стоит всегда иметь в кладовой, пишет EatingWell.

Как отмечается в статье, консервированные фасоль, нут и чечевица богаты клетчаткой, растительным белком, витаминами, минералами и другими полезными веществами. Исследование, опубликованное в журнале Advances in Nutrition, показало, что люди, которые едят больше бобовых, как правило, живут дольше.

Эксперты объясняют это исключительным питательным составом бобовых: они содержат широкий спектр микроэлементов, а также растительный белок и клетчатку и при этом очень мало насыщенных жиров.

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Издание подробно описало, как употребление консервированных бобовых поможет вам жить дольше и здоровее.

1. Бобовые поддерживают здоровье сердца

Бобовые могут защищать от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря своему полезному для сердца питательному составу, говорится в статье. Они богаты растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина: эта клетчатка связывается с холестерином в пищеварительном тракте, благодаря чему он выводится из организма, а не усваивается, пишет автор.

Кроме того, по его словам, бобовые содержат такие полезные соединения, как сапонины и фитостерины, которые могут дополнительно поддерживать здоровый уровень холестерина.

"Это важно для долголетия, поскольку высокий уровень холестерина ЛПНП способствует образованию бляшек в артериях и может привести к сердечным приступам и инсультам", – говорит диетолог, доктор философии Мэтью Лэндри.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition, показало, что регулярное употребление бобовых может помочь улучшить уровень холестерина.

2. Бобовые защищают от хронического воспаления

В издании подчеркнули, что хроническое воспаление повышает риск развития хронических заболеваний, в частности болезней сердца и диабета 2-го типа. Между тем регулярное употребление консервированных бобовых может помочь снизить воспалительную реакцию.

"Бобовые содержат множество биологически активных соединений с противовоспалительными свойствами, таких как антиоксиданты, полифенолы, флавоноиды и сапонины", – говорит Лендри.

Он пояснил, что эти соединения блокируют вещества, которые наша иммунная система использует для вызывания отека и раздражения. Это отключает главный контрольный переключатель в клетках, в результате чего запускается воспалительная реакция, которая может привести к хроническим заболеваниям. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в British Journal of Nutrition.

3. Бобовые могут помочь защититься от диабета

Диабет второго типа – это не только высокий уровень сахара в крови. Со временем он может увеличить риск заболеваний сердца, сосудов и почек, говорится в статье.

Бобовые же могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови несколькими способами. "Консервированные бобовые являются источником растворимой клетчатки для полезных кишечных бактерий, которые играют определенную роль в регулировании уровня глюкозы в крови", – говорит магистр наук, дипломированный врач Элизабет Уорд.

По её словам, они также содержат резистентный крахмал – уникальную клетчатку, которая способствует росту кишечных бактерий, улучшающих метаболизм глюкозы. Когда организм более эффективно усваивает глюкозу, вероятность развития инсулинорезистентности, которая в конечном итоге может привести к диабету второго типа, снижается.

Кроме того, как отмечается в издании, бобовые имеют низкий гликемический индекс. Это означает, что они медленнее повышают уровень сахара в крови, чем многие другие продукты, богатые углеводами. Сочетание в них клетчатки и растительного белка также помогает замедлить пищеварение, способствуя более стабильному уровню сахара в крови после еды.

4. Они помогают контролировать вес

Здоровый вес снижает риск таких хронических заболеваний, как диабет 2-го типа и сердечные заболевания, которые могут влиять на продолжительность жизни.

"Здоровая масса тела является важным предиктором долголетия, поскольку она снижает нагрузку на сердце, суставы и метаболическую систему, а также уменьшает риск таких заболеваний, как диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания", – говорит Лэндри.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют бобовые, как правило, набирают меньше веса, чем те, кто ест их реже.

Что делает бобовые такими полезными

"Бобовые содержат много растворимой клетчатки и белка, а их сочетание помогает нам чувствовать сытость и удовлетворение после еды. Этот эффект сытости может сохраняться даже до следующего приема пищи. Кроме того, они отличаются умеренно низкой калорийностью, но при этом богаты питательными веществами", – говорит магистр пищевых наук, сертифицированный диетолог Шерон Палмер.

Другие способы поддержания долголетия

Чтобы увеличить продолжительность жизни, недостаточно просто включить в рацион консервированные бобовые. Для этого нужно соблюдать и другие правила.

Движение. Исследования показывают, что даже легкие физические упражнения могут способствовать долголетию. Начните хотя бы с ежедневных прогулок, несложной физической работы во дворе, выгула собаки или подъема по лестнице.

Сон. По словам Лендри, 7–9 часов качественного сна ночью способствуют долголетию. И наоборот, слишком много или слишком мало сна повышают риск сердечных заболеваний, деменции и преждевременной смерти.

Чувство общности. Уорд говорит, что общение с семьей и друзьями полезно для тела и мозга. А Лендри утверждает, что "с возрастом поддержание крепких отношений и чувство общности являются предвестниками долголетия".

Фрукты и овощи в рационе. Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят фрукты и овощи, могут жить дольше, чем те, кто этого не делает.

Ранее УНИАН писал, что 119-летний мужчина назвал три правила, которые помогли ему прожить так долго. Житель Коста-Рики, претендующий на звание самого пожилого человека в мире, описал свою формулу долголетия следующими словами: "Много работать, доверять Богу и питаться здоровой пищей".

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