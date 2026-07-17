Рассказываем, какое мясо лучше выбирать при похудении.

Многие люди уверены, что для похудения нужно в первую очередь отказаться от мяса. Но на самом деле все не так однозначно - намного полезнее не полностью исключать его из рациона, а выбирать, какое мясо самое низкокалорийное, и не увлекаться переработанными продуктами.

Ранее мы писали, как белок влияет на здоровое старение, а о том, какое мясо есть на диете и на что обращать внимание в магазине, пишут эксперты из Healthline.

Какое самое диетическое мясо - полезные и нежирные части туши

Мясо остается одним из лучших источников полноценного белка, а потому помогает надолго сохранять чувство сытости, поддерживает мышцы во время похудения и предельно полезно организму для восстановления тканей. Кроме того, мясо богато железом, витамином B12, цинком и селеном.

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Курица - самое диетическое мясо

По данным Министерства сельского хозяйства США, куриная грудка без кожи – один из лучших вариантов для тех, кто следит за фигурой. В порции около 85 граммов содержится примерно 25 граммов белка и всего около 130 килокалорий.

Однако не стоит полностью отказываться и от бедер или голеней. Хотя они немного жирнее, в них больше железа, цинка, селена и витаминов группы B. К тому же если снять кожу перед едой, разница в содержании жира становится значительно меньше.

Говядина - диетическое мясо или нет

Говядина ценится за высокое содержание белка, железа, цинка, витамина B12 и других важных веществ. При этом, согласно исследованию из журнала MDPI, самыми постными считаются вырезка, оковалок, верхняя часть бедра и филейная часть.

Также при выборе стоит отдавать предпочтение кускам с минимальным количеством жировых прожилок, а видимый жир лучше срезать уже после приготовления – так мясо останется более сочным.

Свинина - диетическое мясо или нет

Свинина тоже может быть частью здорового питания. Она богата белком, витаминами B1, B6 и B12, а также калием, железом и магнием. Самый нежирный кусок у нее - это вырезка.

А вот бекон, колбасы и сосиски лучше оставить для редких случаев, так как в них обычно много соли и насыщенных жиров.

Какое мясо есть при похудении - на что обращать внимание в магазине

Не секрет, что если человек хочет снизить вес, ему лучше выбирать части мяса с наименьшим содержанием насыщенных жиров и калорий. Однако важно иметь в виду, что полностью отказываться от жиров не стоит: согласно официальным рекомендациям ВОЗ, организму необходимы полезные ненасыщенные жиры, которые, в частности, содержатся в рыбе, орехах, семенах, авокадо и оливковом масле.

Также выбирая, какое мясо диетическое, обращайте внимание не только на его вид, но и на степень обработки: чем натуральнее продукт, тем лучше. Бекон, колбасы, сосиски и другие мясные изделия обычно содержат много соли, жира и различных добавок, поэтому для ежедневного рациона подходят не лучшим образом.

Стоит помнить и о том, что надписи вроде "органическое" или "травяной откорм" не всегда делают мясо заметно полезнее. Например, по содержанию белка мясо животных травяного и зернового откорма практически не отличается.

В итоге, если вы не знаете, какое мясо есть для похудения, не стоит отказываться от него в принципе. Куриная грудка без кожи, говяжья и свиная вырезка – одни из самых удачных вариантов: они дают много белка, хорошо насыщают и при этом содержат сравнительно мало калорий и насыщенных жиров.

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