Сдать кровь можно в двух пунктах с 8:00 до 18:00.

С сегодняшнего дня Киевский городской центр крови будет работать круглосуточно.

Согласно сообщению КГГА в Telegram-канале, ежедневно с 8:00 до 18:00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты.

"Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений", - отмечают в КГГА.

Как сообщается, в течение всего одного дня, 24 февраля, в пункты забора крови пришли 494 жителя столицы. Это почти втрое больше, чем в среднем обычно.

В связи с переходом на круглосуточный режим работы сейчас будут работать 2 пункта забора по адресам: ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 до 18.00) и ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 до 18.00).

Стать донором может любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения.

Вас также могут заинтересовать новости: