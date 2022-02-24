По данным Офиса президента, в результате воздушных ударов РФ погибло более 40 украинских военных и десятки ранены.

Медицинские учреждения всех уровней и медицинские работники продолжают свою работу 24/7. Региональные центры экстренной медицинской помощи оказывают надежную, безотказную и круглосуточную медицинскую помощь. В медучреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий и расходных материалов. Все больницы обеспечены автономными источниками питания.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Как он отметил, среди существенных изменений, связанных с введением военного положения, прекращение плановых госпитализаций и операций.

"Нападение России привело к тому, что на автозаправках появились очереди. Минздрав обратился к украинцам с просьбой пропускать машины "скорой". Простаивающие в очередях, бригады экстренной медицинской помощи теряют драгоценное время для спасения жизни людей", - подчеркнул Радуцкий.

Президент Владимир Зеленский также призвал украинцев сдавать донорскую кровь, которая может быть использована на нужды раненых. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"С утра мы имеем раненых военных. Там, где в больницах нужна кровь, пожалуйста, прошу, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников", - призвал президент.

Как сообщал УНИАН, по данным Офиса президента, в результате воздушных ударов РФ погибло более 40 украинских военных и десятки ранены.

Адреса и контакты центров крови

сайт Donor.ua - https://donor.ua/centers

сайт ЦОС - https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/92etrSaWjqRWB3H

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