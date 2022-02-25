Сейчас на складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы.

Министерство здравоохранения работает над бесперебойным обеспечением лекарственными средствами украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщили УНИАН в Минздраве.

"Сейчас на складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы. Постоянно на связи с регионами и дистрибьюторами, вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями. В местах, где идут активные боевые действия и происходят обстрелы, некоторые аптечные учреждения не открылись. Сейчас это связано с безопасностью и доездом работников аптек. Но аптеки, которые размещены на территории учреждений здравоохранения работают и отпускают лекарственные средства", - заявил глава Минздрава.

Также он призвал отслеживать информацию на официальных ресурсах территориальных органов Гослекслужбы, которые по поручению Министерства отработали вопросы работы аптек с их владельцами и постоянно обновляют адреса открытых аптек.

"Делитесь этой информацией со знакомыми, помогайте друг другу. Мы делаем все возможное в условиях войны для того, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми лекарствами и имели доступ к медикаментам, проблем и перерывы в их лечении не должно возникать. Основные отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в привычном режиме", - добавил Ляшко.