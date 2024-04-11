Исследователи обнаружили, что переход с мяса на рыбу также снизит распространенность инвалидности по питанию и поможет справиться с климатическим кризисом.

Исследование предполагает, что замена красного мяса на рыбу, такую как сельдь, сардины и анчоусы, может спасти 750 тыс. жизней в год и помочь справиться с климатическим кризисом.

Ученые доказали, что потребление красного мяса связано с более высоким риском заболеваний у людей, а также с существенным вредом для окружающей среды. А рыба напротив - очень питательна, экологически чистая, к тому же ее много в мировом океане, пишет The Guardian.

Хотя исследования ранее уже показали пользу рыбы, до сих пор было неясно, в какой степени она может снизить глобальное бремя болезней, если ею заменить красное мясо. Теперь у группы японских и австралийских исследователей есть ответ после проведения крупнейшего в своем роде анализа, включающего данные из более чем 130 стран.

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Они обнаружили, что замена красного мяса рыбой может предотвратить 750 тыс. смертей в год и значительно снизить распространенность инвалидности в результате заболеваний, связанных с питанием.

"Чтобы улучшить здоровье человека и здоровье планеты, мы должны ограничить потребление красного мяса и перейти на продукты, которые являются одновременно здоровыми и экологически чистыми", - прокомментировали исследователи.

Они отметили, что по сравнению с красным мясом морепродукты не только обеспечивают более высокую концентрацию необходимых питательных веществ, но также предотвращают неинфекционные заболевания (НИЗ), связанные с питанием.

"Наше исследование показывает, что использование рыбы в качестве альтернативы красному мясу потенциально может принести значительную пользу общественному здравоохранению с предотвращением во всем мире 0,5–0,75 млн смертей от НИЗ, связанных с питанием, особенно с точки зрения снижения ишемической болезни сердца", - рассказали ученые.

Они отметили, что рыба богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца, а также богата кальцием и витамином B12. По словам исследователей, рыба также имеет самый низкий углеродный след среди всех источников пищи животного происхождения.

При этом исследователи признали, что мировых запасов рыбы недостаточно, чтобы заменить все красное мясо. Но даже частичная замена все равно может существенно снизить глобальное бремя болезней.

"Наш анализ показывает, что рыба является многообещающей альтернативой красному мясу", - подчеркнули ученые.

Другие новости о пользе рыбы

Рыба богатая белком, витаминами и минералами, она низкокалорийна и содержит много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследованиями доказано, что потребление большего количества рыбы приносит много пользы здоровью. В частности, метаобзор 2021 года показал, что увеличение потребления рыбы связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и снижением риска смертности.

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