Непредвиденная потеря может привести к интенсивному и длительному страданию, которое внешне будет проявляться многими реакциями.

Эксперт по потребностям психического здоровья Марта Пивоваренко дала советы, как справиться с горем после внезапной смерти близкого человека.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

Как неожиданная смерть близких влияет на людей

У вас нет времени подготовиться к жизненной катастрофе, нет возможности попрощаться с близким человеком. Потеря воспринимается как удар, как шок.

Ваше воображение о безопасности и жизненном устройстве может быть подорвано. Если смерть близкого человека произошла в результате несчастного случая или акта насилия, вы можете почувствовать дезориентацию, неуверенность и угрозу своему личному существованию. Если умерший человек был молодым, то можно ощутить необратимый катастрофический излом естественного порядка вселенной.

Если умерший человек был важен для вас, вы беспокоились о нем, любили или уважали его – это был партнер, отец или мать, ребенок или брат, – вы можете почувствовать "космическую" пустоту в своем сердце. Ваше ежедневное бытие и видение вашего будущего внезапно меняется или же оборвано. Вам может показаться, что жизнь потеряла и цель, и смысл.

Непредвиденная потеря может привести к интенсивному и длительному страданию, которое внешне будет проявляться многими реакциями.

Основные типы реакций на внезапную потерю близкого человека:

Шок. Шоковый удар может вызвать заметные физические реакции: похолодание кожи и конечностей, сильный озноб, тряска, затрудненное или прерывистое или почти замирающее дыхание. Реакция может быть буквально противоположной – от полного замирания до крика и стона, телесной боли. Шок – это нормальная реакция на внезапную или неожиданную потерю, но поведение человека в таком состоянии непредсказуемое и очень индивидуальное: ваше поведение может испугать не только окружающих, а также и вас.

Шоковый удар может вызвать заметные физические реакции: похолодание кожи и конечностей, сильный озноб, тряска, затрудненное или прерывистое или почти замирающее дыхание. Реакция может быть буквально противоположной – от полного замирания до крика и стона, телесной боли. Шок – это нормальная реакция на внезапную или неожиданную потерю, но поведение человека в таком состоянии непредсказуемое и очень индивидуальное: ваше поведение может испугать не только окружающих, а также и вас. Уныние. Внезапная смерть – вчера человек был, а сегодня ее не стало, – ситуация как бы "не закрыта": трудно принять, что человек ушел. Вы просыпаетесь утром, ожидая, что он рядом, зовете его, обращаетесь к нему. Вы продолжаете говорить о нем так, будто он еще жив. Это может вызвать различные чувства: обеспокоенность, волнение, смущение, растерянность или смущение и онемение.

Внезапная смерть – вчера человек был, а сегодня ее не стало, – ситуация как бы "не закрыта": трудно принять, что человек ушел. Вы просыпаетесь утром, ожидая, что он рядом, зовете его, обращаетесь к нему. Вы продолжаете говорить о нем так, будто он еще жив. Это может вызвать различные чувства: обеспокоенность, волнение, смущение, растерянность или смущение и онемение. Сложность выполнения даже простых задач. Человеку в шоке бывает сложно выполнять самые простые задачи – приготовление пищи, поддержание чистоты в доме, само одевание может вызвать нешуточные сложности. Чувство шока и грусти могут затруднить проведение беседы, нарушить связность речи и мышления.

Человеку в шоке бывает сложно выполнять самые простые задачи – приготовление пищи, поддержание чистоты в доме, само одевание может вызвать нешуточные сложности. Чувство шока и грусти могут затруднить проведение беседы, нарушить связность речи и мышления. Чувство страдания, вины или гнева. Обычно, после внезапной потери, мозг отчаянно ищет ответ "мог бы я что-то сделать" и "если бы я только". Человек может истязать себя мыслями вроде "а мог бы я предотвратить эту ужасную смерть?". Это период острых переживаний и период наибольших страданий: душевная пустота, отчаяние, одиночество, страх, тревога, бессилие, раздраженность, желание уединиться и злость. Чувство вины это пожалуй основное переживание. Может случится так, что человек как бы занимает "оборонительную позицию": не желая говорить об утрате, воспринимая ее как проигрыш, собственную вину.

В то же время, отмечает эксперт, острые ощущения после потери близких не обязательно возникают в первое мгновение: возможна временная задержка на своей беде, – первобытные эмоции могут быть достаточно вялые, но это срабатывает лишь на время, со временем боль может вернуться – в виде тех же реакций тела, кошмаров и страхов, – когда человек полностью осознает потерю.

Как сообщал УНИАН, ранее психолог рассказала, как пережить потерю через войну.