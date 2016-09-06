Дети во всем мире стали чаще болеть онкологией - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения приводит статистику, согласно которой рак, поражающий детей до 15 лет, составляет не более 5% от всех онкологических заболеваний. Ежегодно раком заболевают в среднем 50-200 детей из миллиона. В последние годы, однако, наметилась тенденция к увеличению числа случаев детского рака, пишет The Sun.

Эксперты британской благотворительной организации Children with Cancer UKс тревогой отметили, что в последние годы дети стали болеть раком чаще, чем в 1998 году. Заболеваемость раком за это время выросла на 40%. Растет не только заболеваемость, но и детская смертность от рака.

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Основная причина этой «эпидемии» – образ жизни, считают специалисты, предполагая, что с образом жизни связано около 70% случаев детского рака. Экология не улучшается, количество автомобилей возрастает, дети все чаще пользуются компьютерами, планшетами и мобильными телефонами. Негативно на здоровье сказывается и употребление фаст-фуда. Дети ведут все менее активный образ жизни, проводя время в интернете, общаясь с друзьями в мессенджерах и неправильно питаясь.

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Не секрет, что несбалансированное питание и сидячий образ жизни могут вызывать проблемы с весом, а лишний вес, как показывают последние исследования, является причиной возникновения некоторых форм рака.

Эксперты считают, что родители должны уделять больше внимания образу жизни детей. На то, чтобы сделать его более здоровым должны быть направлены и государственные программы.