Какие полезные свойства имеет чеснок: исследования подтвердили его влияние на здоровье

Препараты на основе чеснока могут эффективно снижать артериальное давление.

За оздоровительные свойства чеснока отвечает прежде всего аллицин – активное соединение, образующееся после раздавливания или нарезания зубчика чеснока, пишет abcZdrowie.

Издание сообщило, что это соединение может способствовать расширению кровеносных сосудов, улучшать кровообращение и влиять на механизмы, регулирующие артериальное давление.

"Чеснок также обладает антиоксидантным действием, благодаря чему может защищать сосуды от повреждений и ригидности", – говорится в статье.

Чеснок и артериальное давление

Издание сообщило, что в одном из метаанализов, охватившем 12 клинических исследований с участием 553 взрослых с неконтролируемой гипертонией, было доказано, что препараты на основе чеснока могут эффективно снижать артериальное давление.

Уточняется, что в исследованиях проверяли различные формы чеснока: сырой чеснок, порошок, чесночное масло и экстракт выдержанного чеснока.

"Чаще всего положительные эффекты наблюдались при дозах от 400 до 2400 мг в день, хотя результаты зависели от вида препарата и продолжительности применения", – указывается в публикации.

Примечательно, что особенно перспективным оказался экстракт созревшего чеснока.

Издание сообщает, что исследование, опубликованное в 2010 году в журнале Maturitas, охватило 50 человек с неконтролируемой гипертонией, несмотря на прием лекарств. В течение 12 недель часть участников принимала экстракт выдержанного чеснока, а остальные – плацебо.

Ученые наблюдали, что у лиц, употреблявших чеснок, систолическое давление снизилось в среднем примерно на 10 мм рт. ст.

Авторы пришли к выводу, что исследование свидетельствует о том, что экстракт выдержанного чеснока эффективнее плацебо снижает систолическое артериальное давление, достигая результатов, сопоставимых с действующими лекарствами первого выбора у пациентов с лечимой, но все еще неконтролируемой гипертонией.

Противопоказания к употреблению чеснока

Добавки с чесноком могут вызывать побочные эффекты, такие как боли в животе, изжога, тошнота, диарея, отрыжка или неприятный запах изо рта.

Особую осторожность следует соблюдать лицам, принимающим антикоагулянты, лекарства от гипертонии, препараты, снижающие уровень сахара, а также беременным и кормящим грудью женщинам.

Кроме того, чеснок следует избегать людям, у которых есть аллергия на это растение. В случае рефлюкса, язв или других заболеваний желудочно-кишечного тракта он может усилить симптомы.

Издание подчеркнуло, что чеснок может быть ценным элементом рациона, но он не должен заменять лечение, назначенное врачом.

При гипертонии наибольшее значение имеют регулярные измерения артериального давления, прием лекарств в соответствии с рекомендациями, ограничение употребления соли, физическая активность, здоровое питание, отказ от курения и контроль веса.

