Пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания.

В американском штате Луизиана зафиксирована первая смерть человека от вируса птичьего гриппа H5N1, это первый такой случай в США. Как сообщил Департамент здравоохранения Луизианы, пациент в возрасте более 65 лет был госпитализирован в прошлом месяце с первым известным тяжелым случаем птичьего гриппа (H5N1) в стране. Отмечается, что у него также были сопутствующие заболевания.

В департаменте указано, что пациент заразился вирусом птичьего гриппа после контакта с домашней птицей и дикими птицами. В то же время пока в штате не выявлено никаких других случаев заражения птичьим гриппом, а также доказательств передачи вируса от человека к человеку.

"Хотя текущий риск для здоровья населения остается низким, люди, которые работают с птицами, домашней птицей или коровами, или имеют постоянный контакт с ними, подвергаются большему риску", - говорится в заявлении.

Видео дня

С начала 2024 года Центр контроля и профилактики заболеваний США зафиксировал 66 случаев заболевания птичьим гриппом среди людей в Соединенных Штатах.

Новости здоровья

В Китае в январе зафиксировали новый вирус, очагом снова стал город Ухань. Медики предостерегли, что болезнь особенно опасна для маленьких детей.

Метапневмовирус из Китая уже зафиксировали в Украине. Внештатный специалист Минздрава Украины по инфекционным болезням Ольга Голубовская сообщила, что в нашей стране официально зафиксировали 13 подтвержденных случаев метапневмовируса, но на самом деле их больше.

В то же время в Центре общественного здоровья утверждают, что ситуация в Украине с этим вирусом полностью контролируемая, заболевание им обычно протекает легко, осложнения возникают редко.

Вас также могут заинтересовать новости: