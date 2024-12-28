По словам исследователей, птичий грипп может распространяться между людьми в таком же темпе, как и сезонный грипп.

В США федеральные чиновники здравоохранения заявили о некоторых тревожных результатах после того, как был взят мазок у человека, который имел тяжелый случай птичьего гриппа. Таким образом некоторые генетические образцы имели мутации, которые теоретически могут помочь вирусу птичьего гриппа H5N1 легче инфицировать людей, пишет The New York Times.

Ученые отмечают, что новый отчет о пациенте из Луизианы вызывает беспокойство, однако имеет некоторые обнадеживающие выводы.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что мутации, скорее всего, развивались по мере того, как вирус приспосабливался к своему человеческому хозяину. Также генетические изменения не присутствовали в образцах H5N1, взятых со двора домашней птицы, которая заразила пациента.

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Такие выводы свидетельствуют о том, что вирусы в природе пока не приобрели соответствующих мутаций, но каждый случай заболевания дает H5N1 больше возможностей приспособиться к людям, из-за чего он способен больше распространяться от одного человека к другому.

Поэтому это еще больше угрожает людям, ведь сезон гриппа еще не закончился. У человека, который инфицирован H5N1 и сезонным гриппом, вирусы могут обменяться генами, из-за чего птичий грипп может распространяться между людьми в таком же темпе, как и сезонный грипп.

"Если все эти люди будут инфицированы, это предоставит вирусу множество возможностей для лучшей адаптации. Он может нанести большой вред многим людям", - предупредила вирусолог из Организации по вакцинам и инфекционным заболеваниям при Университете Саскачевана в Канаде Анжела Расмуссен.

Пока непонятно, как чувствует себя пациент из Луизианы. Пресс-секретарь местного департамента здравоохранения не ответил на вопрос о состоянии этого человека. Также нет информации о том, когда именно были взяты мазки у пациента.

В то же время исследователи Центра контроля и профилактики заболеваний считают, что эти мутации могли помочь вирусу легче инфицировать клетки верхних дыхательных путей человека.

Также специалисты добавили, что не нашли доказательств того, что вирус от пациента распространялся к другим людям.

"Единственный способ, который, по моему мнению, был бы достаточно эффективным для уменьшения количества человеческих инфекций, - это вакцинация людей с высоким риском заражения", - отметила Расмуссен.

Другие исследования о птичьем гриппе

Ранее ученые заявили, что птичий грипп может незаметно распространяться среди лошадей, не вызывая никаких симптомов. Это свидетельствует о том, что лошади во всем мире могут быть уязвимыми в районах, где есть птичий грипп и они могут передавать вирус людям.

Также новое исследование показало, что люди могут заражаться птичьим гриппом напрямую от диких птиц. Известно, что исследование основано на анализе образцов крови, собранных в 2015 году.

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