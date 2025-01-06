В Центре общественного здоровья утверждают, что метапневмовирус циркулирует в Украине каждый эпидсезон.

Ситуация с метапневмовирусом в Украине рутинная и полностью контролируемая, заболевание им обычно протекает легко, осложнения возникают редко, заверили специалисты Центра общественного здоровья Украины.

Там объяснили, что метапневмовирус - это "традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона" и что Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые являются актуальными в пределах эпидсезона.

"Симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения", - рассказали медики.

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Также отметили, что защита от метапневмовируса "не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства". Это - регулярное мытье рук с мылом, попытки избегать контактов с больными людьми, соблюдение этикета кашля, периодическое проветривание помещения.

"Не менее важна информационная гигиена - доверяйте исключительно официальной информации!" - отметили в Центре общественного здоровья.

Метапневмовирус: что известно

Ранее УНИАН сообщал о путях заражения и признаках метапневмовируса, вспышку которого зафиксировали в январе 2025 года. Говорилось, что, как и в случае с коронавирусом, центром снова стал Китай - вирус распространился из города Ухань. Медики предостерегли, что болезнь особенно опасна для маленьких детей.

Этот вирус уже зафиксировали в Украине. Внештатный специалист Минздрава Украины по инфекционным болезням Ольга Голубовская сообщила, что в нашей стране официально зафиксировали 13 подтвержденных случаев метапневмовируса, но на самом деле их больше.

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