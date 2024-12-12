Ученые отмечают, что лошади во всем мире могут быть уязвимыми в районах, где есть птичий грипп.

Птичий грипп может инфицировать лошадей, не вызывая никаких симптомов, из-за чего ученые опасаются, что вирус может незаметно распространяться, пишет Sky News.

В частности ученые из Университета Глазго обнаружили антитела к вирусу в образцах крови, которые были взяты с лошадей, живущих в Монголии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

В частности профессор Пабло Мурсия, который был руководителем исследования, сообщил Sky News, что это свидетельствует о том, что лошади во всем мире могут быть уязвимыми в районах, где есть птичий грипп и они могут передавать вирус людям.

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"Теперь, когда мы знаем, что эти инфекции могут возникать в природе, очень важно следить за ними, чтобы выявить их очень быстро. Лошади, как и многие другие домашние животные, живут в непосредственной близости к людям, и если этот вирус приживется у лошадей, вероятность инфицирования людей возрастает", - предупредил Мурсия.

В то же время команда Центра исследования вирусов при Совете медицинских исследований Университета Глазго отмечает, что лошади могут быть "чашей для смешивания" для новых штаммов гриппа.

"Уже известно, что они могут быть инфицированы лошадиным гриппом, вызванным вирусом H3N8. Но если лошадь одновременно инфицирована вирусом H5N1, вирусы могут обменяться генетическим материалом и быстро эволюционировать. Вирус H5N1 существует уже несколько десятилетий, в основном вызывая вспышки среди домашней птицы. Но в последние годы новый вариант вируса распространился по всему миру с перелетными птицами и неоднократно перескакивал через виды, заражая млекопитающих", - напомнили в Sky News.

Кроме того, вирус распространяется и среди коров в США. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, инфицировано более 700 молочных стад в 15 штатах. Почти 60 работников ферм были инфицированы, однако, к счастью, они имели легкие симптомы.

В то же время ученые обеспокоены тем, что вирус развивает мутации, которые помогут ему выжить в клетках млекопитающих и критикуют медленную реакцию властей Соединенных Штатов Америки.

В частности директор Центра реагирования на эпидемии и инноваций в Южной Африке, доктор Тулио де Оливейра, который первый обнаружил вариант Омикрон во время пандемии коронавируса, заявил, что с ужасом наблюдает за событиями в США.

"Последнее, что им сейчас нужно, - это еще один патоген, который эволюционировал и мутировал. Если вы поддерживаете циркуляцию H5N1 в течение длительного времени среди различных животных и людей, вы даете шанс, что это может произойти. Им не нужна еще одна потенциальная пандемия", - сказал он.

Таким образом в США вводят новые правила тестирования сырого молока, которое может иметь живой вирус. В Агентстве здравоохранения Великобритании сообщили, что вирус вряд ли поразит крупный рогатый скот в стране, поэтому риск для населения является низким.

Однако все же разместили заказ на 5 млн доз вакцины против вирусов семейства H5 на тот случай, если птичий грипп начнет распространяться среди людей.

Распространение вирусов в мире

Как писал УНИАН, ВОЗ зафиксировала смертельный вирус, который распространяется в мире, в еще трех странах. Речь идет о вирусе Оропуш, который передается человеку через укус мошки Culicoides paraensis, живущей в лесных районах и возле водоемов.

Также сообщалось, что в Конго от загадочной болезни умерли десятки людей. В частности болезнь унесла жизни от 67 до 143 человек в медицинской зоне Панзи, что в провинции Кванго на юго-западе страны.

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