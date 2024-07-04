Чем дольше и шире вирус циркулирует среди различных млекопитающих, тем больше вероятность заражения человека.

С каждым годом птичий грипп появляется все в большем количестве стран и мутирует. Если не принимать никаких мер, вполне вероятно, что в дальнейшем он может передаваться от человека к человеку и мир предстанет перед новой пандемией, сообщает Bild.

В материале говорится, что в 2021 году птичий грипп достиг Северной Америки, уже осенью 2023 года там впервые заразились коровы. Сейчас волна инфекции распространяется уже по 12 штатам. По данным исследователей, люди не только смогут заразиться этим вирусом, но и в дальнейшем он сможет передаваться от человека к человеку.

"Вероятность заражения человека тем больше, чем дольше и шире вирус циркулирует среди различных млекопитающих", - сказала вирусолог, руководитель Центра новых вирусных заболеваний при Женевском университете Изабелла Эккерле. Видео дня

В то же время эпидемиолог из Гарварда Майкл Мина подчеркнул, что власти США "играют с огнем", не принимая достаточных мер против распространения болезни. Сейчас вирус H5N1 уже обнаружили у мышей и кошек.

Этот вирус может вызвать у людей как легкие инфекции верхних дыхательных путей и глаз, так и потенциально смертельные заболевания - такие, например, как пневмония, сообщили в Центре по контролю за заболеваниями США.

Специалисты успокоили, что сейчас птичий грипп не передается от человека к человеку, и смертельные случаи и заболевания сейчас крайне редки среди людей, но распространение этого гриппа нужно останавливать.

"Заболевания и смертельные случаи среди людей сейчас крайне редки. Для этого необходим очень интенсивный контакт с зараженными животными, а инфицированные люди не передают вирус", - пояснил бывший эксперт ВОЗ по пандемиям, профессор Клаус Штер.

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