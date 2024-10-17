У людей, которые жили неподалеку от мест остановок перелетных куликов, обнаружили антитела.

Новое исследование, проведенное группой западных ученых, свидетельствует, что птичий грипп может передаваться непосредственно человеку от диких перелетных птиц, которые разносят опасную инфекцию на тысячи километров.

Как пишет The Telegraph, ранее было известно, что птицы переносят вирусы H5, которые, в свою очередь, заражают других животных, таких как домашние птицы и млекопитающие. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что люди также могут заражаться непосредственно от диких птиц.

Как отмечается, это первое исследование, которое связало миграцию перелетных птиц с возможной передачей вируса H5 человеку. Оно показало, что 1% из 2000 человек, которых обследовали в малайзийском штате Сабах, подверглись воздействию вирусов H5. Ученые заметили, что эти люди жили в радиусе 10 километров от мест остановок перелетных куликов, передвигающихся по Восточно-Азиатскому Австралазийскому пути. Этот маршрут пересекают более 50 миллионов водоплавающих птиц ежегодно, причем Малайзия является важным пунктом для их остановки.

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Миграционные пути этих птиц проходят через одни из самых густонаселенных регионов мира, что делает передачу вируса более вероятной.

Исследование, основанное на анализе образцов крови, собранных в 2015 году, показало, что в организмах людей, живущих рядом с местами остановок перелетных птиц, уже выработаны антитела к вирусам H5, что свидетельствует о предыдущем заражении.

В то же время вирусолог из Erasmus MC в Роттердаме Мэрион Купманс заявил, что выводы могут быть преждевременными, поскольку в исследованиях отсутствуют данные о H5 среди домашней птицы, которая живет в хозяйствах "зон риска".

Угроза от птичьего гриппа

Как писали СМИ, с каждым годом птичий грипп появляется все в большем количестве стран и мутирует. Если не принимать никаких мер, вполне вероятно, что в дальнейшем люди не только смогут заразиться этим вирусом, но и в дальнейшем он сможет передаваться от человека к человеку.

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