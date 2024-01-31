У женщины были сопутствующие заболевания.

В Китае подтвердили смерть женщины из-за заражения комбинированными штаммами птичьего гриппа H3N2 и H10N5

Как сообщает Independent, 63-летняя женщина умерла еще 16 декабря 2023 года от комбинированной инфекции, вызванной межвидовой передачей. По данным СМИ, у женщины были сопутствующие заболевания.

Ее симптомы включали кашель, боль в горле и лихорадку, которые начались 30 ноября.

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Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний страны сообщило, что проверки ее близких контактов дали отрицательные результаты. А полногеномное секвенирование показало, что вирус H10N5 имеет птичье происхождение и не способен заражать человека.

"Вспышка представляет собой эпизодическую межвидовую передачу от птицы к человеку", - говорится в заявлении Нацуправления.

Агентство описало инцидент как единичный случай передачи вируса от птицы к человеку, подчеркнув низкий риск заражения людей и подтвердив, что передача вируса от человека к человеку не произошла.

Смерти от птичьего гриппа

В апреле прошлого года в Китае от птичьего гриппа H3N8 умерла женщина, что стало первым известным смертельным случаем среди людей от птичьего гриппа.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила смерть от вируса, подтвердила этот случай. Погибшей была 56-летняя женщина.

H3N8 циркулирует с 2002 года после того, как впервые появился у водоплавающих птиц Северной Америки. Он заражает лошадей, собак и тюленей.

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