Птичий грипп представляет растущую пандемическую угрозу, так как становится все более "адаптивным", передаваясь людям, домашним животным и животным в зоопарках. Об этом предупредили европейские агентства по контролю за заболеваниями и продовольственной безопасности, пишет Politico.
Они призывают страны усилить меры по мониторингу и сдерживанию вируса, чтобы предотвратить его дальнейшую эволюцию и повышение опасности для людей.
"В 2024 году вирусы птичьего гриппа расширили свой охват, заражая ранее не затронутые виды. Наша работа выявляет ключевые мутации, связанные с потенциальным распространением на людей, что требует быстрой диагностики и реакции", — заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) Бернхард Урль.
Сообщается, что птичий грипп в течение уже нескольких лет фиксируется на высоком уровне среди диких птиц и сельскохозяйственных животных, включая кур.
За это время вирус также стал передаваться другим видам, включая тюленей, а в США — даже молочным коровам. Хотя случаи заболевания среди людей остаются на низком уровне.
Но ситуация может измениться в случае подтвержденной передачи вируса от человека к человеку, предупредил глава отдела респираторных вирусов в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Эдоардо Кольцани.
И этот риск растет. Ведь ECDC и EFSA уже сейчас выявили 34 ключевые генетические мутации, которые делают вирус более способным к передаче от животных к людям, а также к дальнейшему распространению среди людей.
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Ранее УНИАН сообщал, что в США обнаружили опасные мутации птичьего гриппа, которые могут еще больше угрожать людям. Ученые отмечают, что новый отчет о пациенте из Луизианы вызывает беспокойство, однако имеет некоторые обнадеживающие выводы.
Кроме того, птичий грипп может незаметно распространяться среди лошадей. "Теперь, когда мы знаем, что эти инфекции могут возникать в природе, очень важно следить за ними, чтобы выявить их очень быстро", - предупредил профессор Пабло Мурсия.