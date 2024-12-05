По словам местных врачей, больше всего от болезни пострадали женщины и дети.

В Демократической Республике Конго из-за неизвестной болезни умерли десятки людей. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на слова местных властей.

Заместитель губернатора провинции Реми Саки сообщил, что болезнь унесла жизни от 67 до 143 человек в медицинской зоне Панзи, что в провинции Кванго на юго-западе страны.

В то же время местный эпидемиолог заявил для Reuters, что больше всего от болезни пострадали женщины и дети.

Видео дня

В свою очередь Министерство здравоохранения, гигиены социального обеспечения страны написало в соцсети X, что среди симптомов болезни - высокая температура, головная боль, кашель и насморк, тяжелое дыхание и анемия.

В сообщении добавили, что для обеспечения "быстрого и эффективного реагирования" на "тревожную ситуацию" министерство направило в пострадавший район "группу быстрого вмешательства".

Также лидер гражданского общества Сефориен Манзанза назвал ситуацию "чрезвычайно тревожной". По его словам, количество инфицированных людей продолжает расти.

"Панзи - это сельская медицинская зона, поэтому существует проблема с поставками лекарств", - подчеркнул он.

Кроме того, людям посоветовали избегать массовых собраний и соблюдать элементарные правила гигиены, а также постоянно мыть руки с мылом.

В то же время эпидемиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Энн Римуан, которая работает в Конго, рассказала, что диагностика болезни может быть затруднена из-за ограниченной инфраструктуры здравоохранения в стране. Она добавила, что у части населения также есть основные проблемы со здоровьем, среди которых малярия и недоедание.

Ситуация с пандемией коронавируса - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Конгресс США представил свой окончательный отчет по пандемии Covid-19. Скорее всего, коронавирус возник в китайской лаборатории в Ухане. Доказательствами этого служат биологические характеристики Covid-19.

Также новое исследование показало, что коронавирус изменил структуру городов и районов в мире, а также привычки людей. После такой пандемии люди проводят значительно больше времени дома, что может изменить окружающую среду.

Вас также могут заинтересовать новости: