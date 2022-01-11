Данные о влиянии "Молнупиравира" на штамм "Омикрон" пока отсутствуют, но, согласно последним данным, эта таблетка уменьшила госпитализации и смерти на 30%.

Пероральная таблетка от COVID-19 "Молнупиравир" производства Merck имеет механизм действия, который может работать против штамма "Омикрон" и любого другого варианта.

Об этом заявил президент исследовательских лабораторий Merck Дин Ли, передает Reuters.

"Мы уверены, что это лекарственное средство повлияет на "Омикрон". Этот механизм в молекуле, по моему мнению, будет действовать против любого варианта COVID-19, который появится", – сказал Ли.

Данные о влиянии "Молнупиравира" на штамм "Омикрон" пока отсутствуют, но, согласно последним данным, опубликованным в ноябре 2021 года, эта таблетка уменьшила госпитализации и смерти на 30%. Однако эти данные показали значительно меньшую эффективность по сравнению с предыдущим показателем 50%.

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Таблетки получили разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США в прошлом месяце, а также в нескольких других странах, таких как Великобритания, Япония и Индия, причем разные страны, в том числе США, подписали соглашения о покупке этого препарата.

В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир". Ляшко отметил, что таблетки следует применять для лечения COVID-19 в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни.