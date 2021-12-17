В Минздраве подписали соглашение на закупку 300 тысяч курсов лекарства.

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о закупке лекарств против коронавируса с компанией Merck Sharp & Dohme.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.

Читайте также"Омикрон" в Украине может вспыхнуть через три недели - врач

"Молнупиравир – это препарат, который блокирует фермент, необходимый вирусу для создания генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что препарат выпускают в форме таблеток, поэтому он не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения COVID-19 в первые дни заболевания", - отметили в Минздраве.

Комарида также напомнил, что несмотря на новые возможности лечения, лучшей защитой от болезни является вакцинация.

Вчера препарат одобрила первая страна Евросоюза. Дания в четверг одобрила применение первых таблеток для лечения COVID-19.

"Мы считаем, что преимущества лечения (с помощью молнупиравира – ред.) преобладают над недостатками для тех пациентов, которые больше всего рискуют серьезно заболеть COVID-19", - цитирует Reuters главного врача управления здравоохранения страны Кирстин Молл Харбо.

Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина также подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.

Справка УНИАН. Молнупиравир – разработка американской фармацевтической корпорации Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, которая была разработана против последствий COVID-19 и которую изначально планировали сделать лекарствами против гриппа. Препарат будут прописывать наиболее уязвимым пациентам для приема дважды в день. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при заболевании на коронавирус при условии начала лечения в первые дни появления симптомов болезни.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга