В течение последней недели "Омикрон" уверенно распространяется Польшей.

В Польше зафиксировали первые два летальных случая от заражения людей штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич на пресс-конференции в Варшаве, пишет "Укринформ".

"Омикрон" также опасен. Мы имеем по крайней мере два первых случая смерти лиц, инфицированных новой версией вируса – Омикроном. Речь идет о двух случаях в Малопольском воеводстве (Краков) у лиц старшего возраста – 92 и 85 лет, которые не были вакцинированными",- отметил Андрусевич.

Представитель Минздрава страны отметил, что в течение последней недели доля штамма "Омикрон" среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла с 1-2, 5% до 7-8%. Сейчас в Польше подтверждено 193 случая "Омикрона". По словам Андрусевича, больше всего случаев зафиксировано в Поморском (Гданьск) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

Читайте такжеБритания призвала беременных пройти COVID-вакцинациюСегодня более 4,5 млн учащихся средних школ вернулись к стационарному обучению в польских школах. Благодаря своевременному внедрению дистанционного обучения и праздничных каникул удалось ограничить очаги коронавируса в школах.

За минувшие сутки в Польше зафиксировано более 7,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. 19 случаев оказались летальными. За время пандемии умерли почти 100 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, новый штамм коронавируса "Омикрон" массово поражает детей в США зафиксировали пик госпитализаций детей до 5 лет. У них диагностируют "Омикрон".

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